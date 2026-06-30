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極端氣候危機！歐洲熱浪 我啟動首場高溫兵推

聯合報／ 記者李柏澔胡瑞玲、編譯盧思綸／台北報導
民眾廿七日在巴黎艾菲爾鐵塔附近的托卡德羅噴泉消暑。路透
民眾廿七日在巴黎艾菲爾鐵塔附近的托卡德羅噴泉消暑。路透

近期歐洲多國面臨破紀錄高溫熱浪，六月全球更提早出現極端高溫，甚至危及生命安全。環境部昨天啟動首場以北台灣連續三天攝氏四十度為基準的跨部會「高溫兵棋推演」，七月後將擇一縣市實兵演練。中央氣象署也透露，擬研議對有機會發布高溫紅燈警示的地區發布細胞簡訊。

世界衛生組織秘書長譚德塞廿八日警告，歐洲正遭遇史無前例的初夏熱浪，多國高溫創紀錄，廿一日以來已出現逾一千三百起與高溫有關的「超額死亡」，意指死亡人數超過正常預期的死亡人數。

法國衛生部廿八日表示，自廿四日熱浪侵襲以來，法國死亡人數比預期多出約一千人，其中大多是長者，在家死亡人數也增加四成。巴黎地區尤其明顯，當地殯葬系統已不堪負荷，太平間業者形容情況宛如災難。

民眾廿四日在倫敦觀看網球表演賽時，用手持風扇對抗高溫。美聯社
民眾廿四日在倫敦觀看網球表演賽時，用手持風扇對抗高溫。美聯社

7月後實兵演練 擬發細胞簡訊

歐洲高溫災難成為台灣借鏡，環境部去年首次試辦抗高溫調適對策演練，今年再模擬連續三天台北市內湖區、新北市五股區和桃園市蘆竹區測得四十度以上高溫，衍生停電、停水、軌道過熱，以及敏感脆弱族群及戶外工作者熱傷害就醫等複合式衝擊，檢討中央與地方的分工及協調機制，中央與地方共卅四個單位參演，七月後將擇一縣市實兵演練，中央氣象署也研議對高溫紅燈警示地區發布細胞簡訊。

本次兵推分多個階段演練，包含初級衝擊，即四十度高溫造成變電所事故、區域停電與敏弱族群熱傷害送醫；以及軌道因高溫逾六十度而限速、戶外工作者與慢性病患熱傷害攀升的連鎖衝擊；還有全面應變垃圾悶燒、路面軟化等災情的控制等。

超前部署 高溫與災害一線之間

環境部長彭啓明說，極端高溫早已不只是多吹冷氣或放不放假的問題，而是橫跨公共衛生、醫療、能源、交通、校園、勞工安全與弱勢照顧的跨領域治理課題。本次演練著重五大檢視面向，包含預警是否夠早、資訊是否一致、權責是否清楚、資源調度是否夠快、韌性是否夠長。

兵推指揮官、環境部政務次長謝燕儒表示，目前高溫尚未納入災害防治法的法定天然災害，但高溫和災害只有一線之間，台灣雖然還沒有發生像歐洲那樣的高溫熱浪，但必須超前部署來兵推，納入第四期的國家氣候變遷調適行動計畫高溫專章。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，台灣四周環海，透過海洋可調節氣候，歐洲很多地方出現高溫熱浪，但台灣自有紀錄以來從未符合過熱浪的條件。熱浪的定義為高出高溫平均值的五度才符合標準，舉例來說，若七月高溫平均值為卅五度，要達到連續五天高溫高於卅五度才算熱浪。

吳德榮提醒，高溫對人體傷害不可小覷，民眾應避免長時間曝曬，多攝取水分，才不會中暑或熱傷害。

高溫 熱浪 歐洲 譚德塞 環境部

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