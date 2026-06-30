快訊

不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

聽新聞
0:00 / 0:00

高壓場域 專家揭醫院高風險情境

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

職場霸凌正式法制化，向來採高壓、高專業分工的醫療場域面臨衝擊，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，除了依規定成立相關處理部門，另建議醫院主動積極，利用人工智慧系統分析各部門滿意度、離職率，如有異常，就應主動出擊，早期介入。

洪子仁指出，醫療產業具有「高壓、高專業分工、勞力密集」等大特性，傳統醫學教育採師徒制，以往被視為「磨練」、「帶人」等管理方式，都可能被視為職場霸凌，新法實施後，都需重新檢視，以免觸及紅線。

洪子仁分析醫療院所容易引發霸凌疑慮的三種情境，一為「職務分配不當與臨床刁難」，例如刻意安排新進同仁連續輪值高壓班、分派與能力明顯不相稱的困難任務，這可能被認定利用職務權勢進行刁難。

第二是「公開羞辱與通訊軟體管理」，醫療團隊透過LINE群組討論病況、交班或工作安排，若主管在群組內公開責罵、羞辱同仁，甚至於下班後非緊急情況仍持續傳送工作訊息，或長期冷落特定同仁，都可能成為職場霸凌的認定依據。

第三「團隊孤立與資訊封鎖」，洪子仁說，霸凌並不限於主管對部屬，資深同仁對新人、跨團隊之間排擠也可能成立。例如刻意不讓特定同仁參與重要會議、隱瞞交班資訊、排除必要訓練，導致臨床工作出錯，都屬高風險行為。

洪子仁建議，醫院高層不能被動地等待員工申訴，而應主動出擊，掌握院內各部門的離職率、留職停薪、員工滿意度、請假率等指標，找出高風險單位及科別，在尚未接獲申訴之前，及早介入了解職場氛圍，防患未然。

「此新制是醫界擺脫威權文化，建立安全職場的重要契機。」洪子仁說，職場霸凌防治不只是人資或職安部門工作，更應提升至醫院治理層級，由院長或副院長親自督導專責委員會，將霸凌防治從法律遵循提升為組織文化改革的一環，也是攸關ＥＳＧ的核心議題。

洪子仁 霸凌 職場霸凌

延伸閱讀

為什麼醫療體系容易發生霸凌？ 洪子仁揭醫院最常見三大高風險情境

職場霸凌新制7月上路！各醫院備戰…長期訂餐沒揪、群組酸人恐都要小心

職場霸凌怎麼辦？ 林口長庚建20人調查機制、申訴保護一次到位

讀家觀點／職安法「職場霸凌防治」的治理意涵

相關新聞

神隱少女舞台劇 12月來台

舞台劇「神隱少女」舞台劇製作單位東寶昨在東京宣布，該劇將在今年十二月十七日至二○二七年一月三十一日在國家戲劇院盛大演出，門票預計七月三日下午一時在ＯＰＥＮＴＩＸ全面啟售。

VR「奇幻沉浸懼」 4部名作一次看

由聯合數位文創打造的Fun VR劇院，將於七月十六日至八月卅日推出暑期限定、充滿異界色彩的沉浸式體驗「ＶＲ《奇幻沉浸懼》」。節目精選四部曾入選國際重要影展、備受全球ＶＲ觀眾讚譽的沉浸式作品：《農神吞噬其子》（Saturnism）、《迷幻死藤水》（Ayahuasca–Kosmik Journey）、《Ｂ級訃聞》（An Obituary）及《意識超展開》（Strands of Mind），透過三百六十度全景影像與空間聲響設計，帶領觀眾踏上一場橫跨神話、怪談、靈性幻境與內在意識的感官朝聖之旅。

高壓場域 專家揭醫院高風險情境

職場霸凌正式法制化，向來採高壓、高專業分工的醫療場域面臨衝擊，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，除了依規定成立相關處理部門，另建議醫院主動積極，利用人工智慧系統分析各部門滿意度、離職率，如有異常，就應主動出擊，早期介入。

醫界憂審查寬鬆 職場霸凌新制會遭濫用

七月一日起職場霸凌新制上路，許多醫院如臨大敵，除了原有的申訴信箱、匿名檢舉制度，另規畫專責處理機制，設置職場霸凌調查程序及專責小組。然振興醫院院長魏崢擔憂，認定標準較寬鬆，只要員工感到不舒服，就可申訴，如缺乏客觀、公正等審查機制，制度恐遭濫用。

怕踩職場霸凌紅線！醫院備戰 訂飲料沒揪恐遭申訴

職場霸凌防治新制七月一日上路，對於講究「師徒制」的醫療院所來說，面臨著重大挑戰，一家醫學中心日前召開主管會議時特別提醒主任、資深醫師在手術室時務必耐住性子，千萬別再罵「笨」、「白癡」、「沒帶腦子上班」，否則將惹禍上身。

旅遊旺季中信卡帶你飛！刷對卡片讓旅行走到哪都有專屬星級禮遇

在緊湊的日常節奏裡，我們總在期待那場「說走就走」或籌備已久的完美假期。不論是犒賞自己的海島度假、與伴侶紀念日海外探索，還是全家人的小島避暑，真正決定旅行品質的，往往不是抵達目的地的那一刻，而是從規劃機票、預訂飯店就開始的每一步體驗。與其在無數旅遊網頁間比價、為機位與住宿焦頭爛額，聰明的旅人懂得利用中國信託信用卡的隱形優勢，將行前準備化為一種優雅的儀式，讓出發變成一種期待，不用比來比去，只要拿出卡就能輕鬆刷出優惠。 夢幻旅宿天天享折扣，用5折起的優雅步調開啟假期 每次規劃假期時，總得在各大旅遊網站、比價平台之間無限切換，看著不斷變動的機票價格與逐漸超標的住宿預算而焦慮不已。中國信託深知旅人痛點，在夏日旅遊季推出強檔好康，機票與訂房天天享折扣，最高享5折起優惠，讓大家用最優雅的步調與最心動的預算，輕鬆規劃夢想中的完美假期。 許多民眾最愛使用的KKday平台，特別針對機票推出瘋狂促銷，於指定網頁領取折扣碼後刷中信卡，購買指定國外機票最高可享5折優惠，單筆折抵上限高達3,500元。不只機票，在Trip.com平台也有超有感的訂房回饋，刷中信卡預訂全球飯店，單筆金額萬元以下直接享5%

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。