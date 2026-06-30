醫界憂審查寬鬆 職場霸凌新制會遭濫用

七月一日起職場霸凌新制上路，許多醫院如臨大敵，除了原有的申訴信箱、匿名檢舉制度，另規畫專責處理機制，設置職場霸凌調查程序及專責小組。然振興醫院院長魏崢擔憂，認定標準較寬鬆，只要員工感到不舒服，就可申訴，如缺乏客觀、公正等審查機制，制度恐遭濫用。

亞東醫院副院長洪芳明表示，院方從幾個月前即全面公告法規內容，透過院內系統發送職場霸凌懶人包，搭配圖文，要求所有同仁及主管注意職場互動分際，並提醒哪些行為可能涉及霸凌，例如長期排擠同事、不讓員工依法請假、在工作群組公開批評他人，甚至反覆刻意不邀請同事參與聚餐，都可能形成「冷霸凌」。

洪芳明舉例，某主管如果長期對特定員工冷言冷語、羞辱能力，甚至說「你怎麼這麼笨，別人都會，你怎麼不會。」、「大家都沒休假，你怎麼敢請假」，這些都構成霸凌要素。另外，同事間因業務往來互相刁難、故意卡工作，這也可能演變成霸凌案件。

林口長庚院長陳建宗表示，已指定專責單位統籌辦理職場霸凌防治業務，成立廿人職場霸凌申訴調查小組，成員涵蓋院長級主管、醫師、護理師、醫事人員、行政人員及基層員工代表，確保調查兼具專業性、多元性與公正性。

此外，全台長庚體系展開全院性教育訓練，協助同仁了解職場霸凌定義、常見樣態及申訴管道。陳建宗強調，新制秉持「禁止不利對待」原則，員工依法提出申訴或協助他人申訴，不得因此遭到解雇、降職、減薪或其他不利處分，藉此降低申訴者疑慮，建立值得信賴的申訴環境。

台北榮總院長陳威明表示，多次提醒同仁，尤其主管與下屬互動時，說話應謹慎，不要造成誤會，避免惹禍上身。如有員工投訴霸凌，院方相關委員會負責處理，成員包括外聘委員，院長、主管均不會介入，「該怎麼做就怎麼做」，確保同仁權益。

台大醫務秘書陳彥元表示，為防治職場霸凌，該院推動「加強宣導」、「暢通申訴管道」、「依規定嚴謹調查」及「確保兩造權益」等四大面向，院長余忠仁明確要求各級主管必須秉持「職場霸凌零容忍」原則，透過持續宣導，讓同仁了解何種行為可能涉及職場霸凌，降低職場衝突與霸凌事件等發生機率。

振興醫院院長魏崢指出，依照新制，職場出現言語羞辱、故意忽視、冷處理等情況，員工都可提出申訴，雇主需依程序受理及調查，但目前認定標準較為寬鬆，只要員工感到不舒服，就認定自己遭到霸凌，新制上路後，如果缺乏客觀、公正等審查機制，恐讓制度遭濫用。

魏崢強調，在醫療現場，工作攸關病人生命安全，若員工專業能力不足或工作表現未達標準，主管當然嚴格督導，必要時調整職務。例如，開刀房、產房等高風險工作環境，都需即時指正錯誤，若主管因擔心被控霸凌而不敢要求，恐將危及病人安全。