怕踩職場霸凌紅線！醫院備戰 訂飲料沒揪恐遭申訴

職場霸凌防治新制七月一日上路，對於講究「師徒制」的醫療院所來說，面臨著重大挑戰，一家醫學中心日前召開主管會議時特別提醒主任、資深醫師在手術室時務必耐住性子，千萬別再罵「笨」、「白癡」、「沒帶腦子上班」，否則將惹禍上身。

「手術室裡真有許多妖魔鬼怪」一名資深開刀房護理師說，不少老一輩外科醫師脾氣暴躁，在手術室裡有如暴君，只要護理師沒遞好開刀器械，或是住院醫師沒拉好鉤，就狂飆三字經，直接丟刀剪等器械，甚至有人直接拿手術刀刺年輕醫師的手臂，場面嚇人，而該名已退休的外科醫師還被暗諷「小林飛刀」。

該名資深手術室護理師表示，護理人力之所以流失，醫師霸凌是重要原因之一，不少外科醫師在手術房「出口成髒」，如果護理師動作較慢，或是沒做好，三字經不斷，大聲挖苦「為何學不會？」、「能否找一個會的人進來？」，甚至直接嘲諷「你什麼都不會，到手術室來站壁嗎？」

一名醫學中心高層表示，急診、手術室、加護病房等高壓環境是醫院最常出現職場霸凌的場所，因為攸關病人生死，且久處於高壓、高度專業等場域，脾氣恐將變差，容易罵人，容易觸及職場霸凌紅線，為此，在新制上路前，院方多次開會叮嚀醫師，即使生氣，也應對事不對人，不要使用情緒性字眼，維護職場和諧氛圍，也能保護自己。

「以前醫師與護理師之間關係確實存在的不平等，現在Ｚ世代年輕護理師已經不吃這一套了。」該名高層說，不管是手術室跟刀或門診跟診，只要醫師講話聲調大聲一些，或是下指令時口氣較差，有些護理師轉頭就投訴，絕不讓自己受到一點委屈。

最近一、兩年，醫院職場霸凌申訴案件明顯變多，另一家醫院副院長無奈地說，就有年輕醫事人員只因部門下午茶、訂飲料或聚餐時，沒被通知，就認為遭受排擠，提出職場霸凌申訴。另有員工急著上廁所，但長官臨時交代事情，讓她憋尿幾分鐘，竟也成了申訴理由。

中國附醫台北分院副院長劉俊麟表示，保障勞工權益絕對是正確方向，新法要求雇主建立申訴、調查與處理機制，盼打造更友善的職場環境。但真正關鍵不只是立法，而是「事前教育及宣導是否做得足夠」，許多職場衝突其實源自溝通落差，而非惡意霸凌。

該名資深手術室護理師說，新制上路前，院方在診間、護理站、開刀房等牆面貼滿許多宣導海報，上面寫著申訴電話，但能否落實，還是未知數，以自家醫院來說，幾個醫師是霸凌累犯，常被投訴，卻無任何紀錄，院方故意掩飾，有如警察吃案，如繼續不作為，恐將面臨基層員工的重磅反撲。