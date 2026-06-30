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神隱少女舞台劇 12月來台

聯合報／ 本報訊
神隱少女舞台劇以超高還原度重現經典場景。圖／東寶演劇部提供
神隱少女舞台劇以超高還原度重現經典場景。圖／東寶演劇部提供

舞台劇「神隱少女」舞台劇製作單位東寶昨在東京宣布，該劇將在今年十二月十七日至二○二七年一月三十一日在國家戲劇院盛大演出，門票預計七月三日下午一時在ＯＰＥＮＴＩＸ全面啟售。

宮﨑駿經典動畫「神隱少女」上映即橫掃全球票房與影壇獎項，二○○三年獲奧斯卡最佳動畫長片獎、二○一六年獲選為二十一世紀最佳電影第四名，也是榜上排名最高的動畫電影。如今，這部傳奇作品將正式以舞台劇形式登上台灣舞台，讓影迷相當期待。

英國劇場大師、「悲慘世界」音樂劇導演約翰・凱爾德（John Caird）改編及執導，神隱少女舞台劇自二○二二年於日本首演後，陸續巡演倫敦、上海、首爾等地。在英國戲劇界最高榮譽之一的奧立佛獎（Olivier Awards）一舉獲得四項大獎提名，並贏得WhatsOnStage獎最佳新劇作獎，證明其國際級製作實力與藝術高度。

舞台劇 東京 奧斯卡

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神隱少女舞台劇 12月來台

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