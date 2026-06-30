全台抗熱作戰 紅燈減秒、大型遮陽傘

氣溫飆升，各地執行遮陽方案。高雄市自五月起，首度在四十處路口號誌試辦紅燈減秒，最多可少曬六十秒太陽；桃園、台北已實施多年，七、八月主幹道路口紅燈秒數平均可減少十至廿秒。

除了紅燈減秒，新北市今年四月在板橋區縣民大道與新站路、新府路兩處路口試辦的「自動化人行道遮陽傘」，結合環境感測技術依據日照與風速自動開闔。高雄市政府昨啟用三座手動式大型遮陽傘，每座造價近卅萬元，有民眾覺得貼心，有人喊不如多種樹；高市捷運局副局長王正一說，高雄風大，電子零件易損壞，手動收折傘耐用且成本較低；颱風時由維修人員以原廠配置的扳手收折，且手動式也能避免民眾誤操作。

高雄市自五月起，上午九時至下午四時卅分推動「夏日時制」，選定市區四十處路口試辦，針對號誌周期超過二○○秒路口，縮減停等紅燈秒數，平均減少十五秒至一分鐘，擬實施到八月。

桃園市實施夏季號誌時制十年，交通局長張新福說，夏季時制針對紅燈超過一二○秒路口，經調查後優化，總計二五四處路口，減少紅燈秒數十至廿秒。

台北市交控中心主任吳育緯說，北市自二○一九年起，七、八月中午十一時至下午二時，實施號誌調整，今年再增十路段，總計七五○處，平均可減少停等廿一秒。新北市交通局專門委員林昭賢說，全年度針對離峰、中午時段，號誌均採較短周期運作，鎖定超過二一○秒路口，已完成五八六處，號誌周期縮短到九十秒至一八○秒。