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VR「奇幻沉浸懼」 4部名作一次看
由聯合數位文創打造的Fun VR劇院，將於七月十六日至八月卅日推出暑期限定、充滿異界色彩的沉浸式體驗「VR《奇幻沉浸懼》」。節目精選四部曾入選國際重要影展、備受全球VR觀眾讚譽的沉浸式作品：《農神吞噬其子》（Saturnism）、《迷幻死藤水》（Ayahuasca–Kosmik Journey）、《Ｂ級訃聞》（An Obituary）及《意識超展開》（Strands of Mind），透過三百六十度全景影像與空間聲響設計，帶領觀眾踏上一場橫跨神話、怪談、靈性幻境與內在意識的感官朝聖之旅。
七月二日中午起至七月廿一日，開賣預售票限時優惠五○○元，前二百位入場民眾還可獲得限量造型紋身貼紙，打卡及填寫問卷再贈限量天然倒流香塔（百年香柏），贈品贈完為止，詳細節目資訊請以官網公告為主。
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