移動分離式冷氣 多國搶到缺貨

歐洲多地近日遭遇罕見熱浪，部分地區氣溫突破攝氏四十度，帶動當地冷氣、風扇、製冰機等降溫產品需求大增。中國大陸家電品牌「美的集團」旗下移動分離式冷氣機在多國賣到缺貨，二手價一度飆至原價二至三倍；義烏、寧波等地降溫用品出口訂單也明顯升溫。

綜合外電和港媒，這次熱浪席捲西歐及南歐大部分地區。法國巴黎曾測得四十五度高溫，西班牙、德國等地也突破四十度。

熱浪下，家用冷氣機需求急升。香港經濟日報指，「美的」旗下PortaSplit移動分離式冷氣機在多國熱賣，歐盟多國線上及實體通路全面缺貨，消息刺激美的集團近日股價顯著上揚。市場人士說，當地民眾對製冷設備的需求已由過去「可選消費」轉化為應對氣候韌性的「剛性需求」。

由於歐洲有大量歷史保護建築及老式住宅，難以安裝傳統分離式冷氣，加上歐洲人工費用高昂，美的移動分離式冷氣機透過窗戶支架固定室外機，民眾無需工具即可自行安裝，成為熱賣關鍵。

該款產品官方售價約七四九至八四九歐元（約台幣二點七萬至三點一萬元），由於供不應求，二手價被炒高，部分平台售價高於全新機，溢價一度達原價二至三倍，甚至出現近五千歐元（約台幣十八點二萬元）離譜天價。