快訊

不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

聽新聞
0:00 / 0:00

7月徵文主題 中風重生路

聯合報／ 本報訊

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，7月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

中風 搶救黃金期 病友

延伸閱讀

迎戰失能海嘯 180天復健病房7月上路

從照顧失能轉型投注減少失能 陳亮妤：健保署首創復健病房最快7月上路

復健折騰 腦中風患者面臨轉院困境

復健病房新制上路銜接長照 家屬盼：終結照護空窗期

相關新聞

神隱少女舞台劇 12月來台

舞台劇「神隱少女」舞台劇製作單位東寶昨在東京宣布，該劇將在今年十二月十七日至二○二七年一月三十一日在國家戲劇院盛大演出，門票預計七月三日下午一時在ＯＰＥＮＴＩＸ全面啟售。

VR「奇幻沉浸懼」 4部名作一次看

由聯合數位文創打造的Fun VR劇院，將於七月十六日至八月卅日推出暑期限定、充滿異界色彩的沉浸式體驗「ＶＲ《奇幻沉浸懼》」。節目精選四部曾入選國際重要影展、備受全球ＶＲ觀眾讚譽的沉浸式作品：《農神吞噬其子》（Saturnism）、《迷幻死藤水》（Ayahuasca–Kosmik Journey）、《Ｂ級訃聞》（An Obituary）及《意識超展開》（Strands of Mind），透過三百六十度全景影像與空間聲響設計，帶領觀眾踏上一場橫跨神話、怪談、靈性幻境與內在意識的感官朝聖之旅。

高壓場域 專家揭醫院高風險情境

職場霸凌正式法制化，向來採高壓、高專業分工的醫療場域面臨衝擊，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，除了依規定成立相關處理部門，另建議醫院主動積極，利用人工智慧系統分析各部門滿意度、離職率，如有異常，就應主動出擊，早期介入。

醫界憂審查寬鬆 職場霸凌新制會遭濫用

七月一日起職場霸凌新制上路，許多醫院如臨大敵，除了原有的申訴信箱、匿名檢舉制度，另規畫專責處理機制，設置職場霸凌調查程序及專責小組。然振興醫院院長魏崢擔憂，認定標準較寬鬆，只要員工感到不舒服，就可申訴，如缺乏客觀、公正等審查機制，制度恐遭濫用。

怕踩職場霸凌紅線！醫院備戰 訂飲料沒揪恐遭申訴

職場霸凌防治新制七月一日上路，對於講究「師徒制」的醫療院所來說，面臨著重大挑戰，一家醫學中心日前召開主管會議時特別提醒主任、資深醫師在手術室時務必耐住性子，千萬別再罵「笨」、「白癡」、「沒帶腦子上班」，否則將惹禍上身。

旅遊旺季中信卡帶你飛！刷對卡片讓旅行走到哪都有專屬星級禮遇

在緊湊的日常節奏裡，我們總在期待那場「說走就走」或籌備已久的完美假期。不論是犒賞自己的海島度假、與伴侶紀念日海外探索，還是全家人的小島避暑，真正決定旅行品質的，往往不是抵達目的地的那一刻，而是從規劃機票、預訂飯店就開始的每一步體驗。與其在無數旅遊網頁間比價、為機位與住宿焦頭爛額，聰明的旅人懂得利用中國信託信用卡的隱形優勢，將行前準備化為一種優雅的儀式，讓出發變成一種期待，不用比來比去，只要拿出卡就能輕鬆刷出優惠。 夢幻旅宿天天享折扣，用5折起的優雅步調開啟假期 每次規劃假期時，總得在各大旅遊網站、比價平台之間無限切換，看著不斷變動的機票價格與逐漸超標的住宿預算而焦慮不已。中國信託深知旅人痛點，在夏日旅遊季推出強檔好康，機票與訂房天天享折扣，最高享5折起優惠，讓大家用最優雅的步調與最心動的預算，輕鬆規劃夢想中的完美假期。 許多民眾最愛使用的KKday平台，特別針對機票推出瘋狂促銷，於指定網頁領取折扣碼後刷中信卡，購買指定國外機票最高可享5折優惠，單筆折抵上限高達3,500元。不只機票，在Trip.com平台也有超有感的訂房回饋，刷中信卡預訂全球飯店，單筆金額萬元以下直接享5%

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。