健康你我他／醫師巧妙問答 確診媽媽失智

某日清晨起床，發現家門微開，母親房門也開著，母親不在房內，家人到大街小巷尋找。鄰居說見到她在舊家附近，趕緊奔去看到她坐在河堤邊。

母親見到我們，生氣問：「為什麼將房子租給別人？」我輕聲跟她說：「我們已搬家了，以前的公寓沒電梯，現在的房子有，您要出門也方便。」她卻更焦慮地問：「若電梯突然停電，被關在裡面怎麼辦？」經我們好言相勸許久，她才回家。

母親常說還沒有吃飯，我就趕緊做蛋炒飯或燙麵線給她吃，但她只吃了兩口，就說吃飽了；有時她說還沒有洗澡，我趕緊弄熱水給她，只見她將洗澡水倒入馬桶內，說洗好了。我們問她：「為什麼沒換內衣褲？」她回說很乾淨，不必天天換。

帶母親去醫院檢查，她怒吼：「我沒有病，為什麼要去醫院看醫師？」我只好說是我有病，請她陪我去看病，她才肯去。

醫師用巧妙的方法，問我數字加減法讓我回答，再問母親說我答得對不對？又再拿別的物體辨認問我，再反問母親說我講得對不對？如此反覆測試幾次，醫師確診母親罹患阿茲海默症，除了定期服藥與回診追蹤，也要幫母親量血壓、測血糖，確保身體狀況穩定。