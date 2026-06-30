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巷弄健康守護者／黃振國助控管三高 設計血壓衛教手冊

聯合報／ 記者陳雨鑫／專訪
黃振國設計血壓衛教手冊，提醒患者要定時量測血壓，回診時提供醫師參考。記者陳雨鑫／攝影
黃振國設計血壓衛教手冊，提醒患者要定時量測血壓，回診時提供醫師參考。記者陳雨鑫／攝影

三高是國人健康的隱形殺手，初期常無症狀，往往等到中風、心肌梗塞才發現健康早已亮紅燈。賴清德總統為落實「健康台灣」願景推動「888計畫」，盼透過社區建構完整照護網絡，讓三高患者及早發現、及早介入、及早控制。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，三高防治是幫助病人把健康管理真正落實在生活裡，這正是基層診所最重要的價值。

三高沒有感覺 傷害卻持續累積

黃振國說，三高最可怕的地方在於「沒有感覺」，許多病人看到數值只是略高，就自認不需要治療，但血管、心臟與腎臟的傷害卻持續累積。長期高血壓可能導致腦中風、心臟病及腎衰竭；高血糖則會增加心血管疾病、視網膜病變及腎病變風險；高血脂更會加速動脈硬化，成為心肌梗塞的重要推手。

根據國民健康署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查，台灣每4名成年人就有1人高血壓或高血脂，每9人有1人高血糖。隨飲食西化、熬夜等生活習慣變化，三高有年輕化趨勢，30至39歲族群高血脂盛行率達18.7%，高血壓也近一成，高血糖約2.5%。

888計畫不僅要找出病人，還要透過家庭醫師與社區診所建立長期照護機制。黃振國指出，過去不少患者是「有症狀才看病、藥吃完才回診」，甚至看到血壓或血糖改善就自行停藥，但三高屬於長期慢性病，若缺乏持續追蹤，很容易再度失控。他並且設計血壓衛教手冊，提醒患者要定時量測血壓，回診時可提供醫師參考。

基層診所最大的優勢，就是能夠長期陪伴病人。黃振國說，同樣都是糖尿病控制不佳，有些人因為三餐外食、有些人輪班工作而作息混亂、有些人工作壓力大而常以含糖飲料提神，若只看檢驗數值，無法真正解決問題，家庭醫師透過長期互動，可以了解病人的生活背景，找出疾病控制不佳的真正原因。

依照工作型態 為患者設計方案

他曾遇過聯結車司機、港區起重機操作員等輪班工作者，因工作時間不固定，三餐常在便利商店解決，也難以維持規律運動與睡眠，導致血糖與血壓長期失控。對這類病人來說，不可能要求「每天固定時間吃飯運動」，而是要依照工作型態設計實際可執行的方案，這就是基層診所的最重要價值。

888計畫也強調團隊照護模式，患者加入三高共照網後，除了定期檢驗血壓、血糖與血脂，也會由護理師、個案管理師、藥師及營養師共同參與，該模式近年已逐漸展現成果。根據114年參與家醫計畫病人的糖心腎症候群監測資料，糖化血色素控制良好或進步比率達67.3%，低密度脂蛋白膽固醇達54.2%，尿液白蛋白改善比率也達56%，這不只代表血糖血脂的改善，還意味未來發生心血管疾病與腎臟病的風險下降。

黃振國說，許多民眾對於基層診所的信心不足，大病小病都往大醫院跑，但隨著年紀愈來愈大，不可能每次慢性病回診都要舟車勞頓，真正的健康管理必須要從社區開始。健康台灣不能只靠大型醫院，要讓民眾在疾病發生之前就被看見、被提醒、被陪伴，這也是888計畫最重要的核心價值。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國。圖／黃振國提供
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國。圖／黃振國提供

黃振國設計血壓衛教手冊，提醒患者要定時量測血壓，回診時提供醫師參考。記者陳雨鑫／攝影
黃振國設計血壓衛教手冊，提醒患者要定時量測血壓，回診時提供醫師參考。記者陳雨鑫／攝影

黃振國(右)於基隆市開設診所，也需要協助訓練住院醫師。圖／黃振國提供
黃振國(右)於基隆市開設診所，也需要協助訓練住院醫師。圖／黃振國提供

三高 中風 高血壓

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