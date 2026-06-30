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健康名人堂／整合醫療與科技的歧異 並不容易

聯合報／ 施壽全

國科會主委吳誠文在全國大專校院校長會議致詞時表示，台灣學界一直只重視論文數，很丟臉。雖然主委在事後為此表達歉意，只是他並沒有完全說錯，但也只說對了一半。

醫學面對的是人 研究要考量倫理

一位醫師的工作，基本上包括服務、教學與研究等三大面向。能將此三面向工作都做好的醫師不是很多，因為確實不容易。

從病人的角度看，服務做得好的醫師最受到肯定，但在醫師同儕之間，相對最受尊重的則是研究做得好的，醫師的極致尊榮，就是成為醫師科學家（physician scientist）。

研究是否做得好，目前唯一標準就是將結果寫成論文，通過同儕審查，發表在影響係數高的期刊上。論文影響係數愈高，篇數愈多，愈有成就。雖然有些研究涉及藥品、醫材與創新處置，在臨床上可能促成進步，但醫學進步十分緩慢，因為對象是「人」，有許多倫理與法規考量，不是說做就能做，也非做壞不用負責，馬上能夠打掉重新開始。

客觀來說，生物醫學上絕大多數的論文，對於人類生活改善可說毫無幫助，但除了論文，也無其他辦法可對醫師的研究給予讚譽（credit），論文也是醫師成為教育部承認為合格師資的唯一途徑。

論文與職務連動 學界制度待改革

場景轉到物理與化學場域，也就是眾人熟知的電子科技，其核心工作者絕大多數是工程師。電子工程師與醫師不同，他們幾乎不需要寫論文，他們一樣要做實驗與進行設計，做壞了重來，不斷重來，因為完全沒有面對生物體的顧慮。在工作標的到達理化極限前不斷進步，進步的結果直接應用到產品，發表上市而獲利，不需要像醫師須先獲得同儕認可通過，還能當成商業機密予以專利保護。

台灣半導體產業鏈是全球領航者，吳誠文主委是電腦科技背景，所以他應該很清楚，半導體業界並無計較論文數「丟臉」的問題。但吳主委若指的是其他行業，包括醫療，則確實讓人心有戚戚。

在一些學校與機構，論文「質量」與職務存續、升遷乃至於薪資連動，「質」是創意，並非空想就有，量或許不免濫竽充數，但不累積也不行，這部分始終沒有能用教學或服務來「兌換」的明確方式，導致一些學界人士一直陷於困境，國科會主委，也該認真想想辦法來幫忙吧！

晶圓製造環境，可以也必須「精準」到幾乎真正無塵，一點小瑕疵就能使良率從百到零。但醫學上的精準就不是如此了。比如說，有標靶或免疫療法強調「對準」被標記的細胞，但實際治療上，還是會發生副作用，因為打擊並非確實精準到不影響正常細胞，但也只能接受了。

電腦軟體能更新 醫療會有副作用

電腦軟體出現bug，可以不定期更新，但花費鉅資研發才好不容易上市的藥品，出現嚴重不良反應，就只好下市，並非簡單改一改就能重新販售，這是理化與生物本質上截然不同之處。

醫學研究的確能夠藉由電腦與人工智慧的幫忙，在試驗的不同階段較快取得一些突破，但整體來說，生物與非生物間仍存在著歧異，想要整合不是易事。

（作者施壽全為安寧照顧基金會董事長、馬偕紀念醫院前院長）

吳誠文 醫師 國科會

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