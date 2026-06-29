夏天好熱！桃園推汰換冷氣補助1萬元2天「秒殺」 學者提2建議

氣候變遷已讓高溫成常態，桃園市政府6月10日首創針對高溫敏感族群推出降溫節能補助，其中「添購玻璃隔熱膜」及「換購一級能效冷氣」限額1千件，開放受理申請2天就「秒殺」額滿，七月將有第二波補助。學者肯定政策方向，但建議要同步補強建築隔熱並要兼顧無力負擔電費者，降溫措施多管齊下。

桃園市環保局透過台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台資料掌握氣候資訊，60年來桃園偏熱的年份越來越密集、越來越熱，且年均溫一路走高，上升了攝氏0.5度逼近21度，由於此為全年平均概念，背後通常伴隨更多極端高溫日、熱浪等情況。

桃市府有感高溫炎熱天氣，將增加中暑及熱傷害風險，市長張善政本月10日宣布首創推動「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，針對家有0至6歲幼童或65歲以上長者這類高溫敏感族群的家戶提供冷氣清洗、室內隔熱及冷氣汰換三大補助措施。

計畫一出反應熱烈，桃市府環保局指出，鼓勵民眾換用環保材質的玻璃隔熱膜與汰換老舊冷氣為一級能效變頻冷氣，每件最高皆為補助1萬元，此2大項補助項目總計補助1千件，短短2天就申請額滿，又以申請冷氣補助占八成最多。

另一項補助為「冷氣清洗補助」，定期清洗可提升效能並節省電費，市府提供每台最高1千元補助。桃園市環保局昨指出，目前還有補助額度，歡迎符合資格的民眾把握機會提出申請，透過設備維護提升冷房效率，同時兼顧節能減碳與居住舒適。

中原大學永續長、環工系教授王玉純和研究團隊指出，台灣為濕熱氣候型態，應關注濕熱體感指標，研究顯示桃園平地夏季日最高WBGT綜合溫度熱指數已接近職業熱危害門檻約29度，熱指數常落於危險等級；且未來情境下，高於36度的高溫日數由現今每年不足1日增至數十日，趨勢明確。

王玉純說，因應高溫天氣，宜「預警、調適、減緩」三管齊下。政府端應將國內使用WBGT等體感指標納入高溫預警與戶外作業管理，並設置社區降溫據點等，同時推動增加綠地、遮蔭、透水保水、屋頂與建築隔熱等中長期工程，從根本壓低熱島。

針對桃園市環保局補助高溫敏感族群換冷氣，王玉純認為方向值得肯定，能立即保護最脆弱、最可能因熱致病甚至致死之族群，為務實的調適措施。並建議要注意2要件，第一為補助高能效機種並同步補強建築隔熱，避免救熱卻推高用電與碳排、加重電網與夜間排熱負擔而反加劇熱島。

第二是要兼顧無力負擔電費者，避免「有冷氣卻不敢開」，可搭配夏季電費或公共納涼空間。王玉純強調，換冷氣為必要的個人層級防護，但須與節能、建築改善、都市綠化等系統層級減緩並行，方不致顧此失彼。