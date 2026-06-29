快訊

楊珍妮最新聲明！批有心人士未審先判「不排除法律途徑」

未來1周「白天晴日高溫、午後雷雨狂炸」周末恐有熱低接近台灣

恭喜！頑童瘦子深情凝視裸背愛妻 補辦海島婚禮美翻了

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園夏季限定！254路口縮短紅燈秒數 7月上路「不再曬昏頭」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局為降低機車騎士在夏季等候紅燈時的日曬不適，宣布7月至8月推出「夏季限定號誌時制計畫」，白天離峰時段縮短254處路口的紅燈等候時間。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局為降低機車騎士在夏季等候紅燈時的日曬不適，宣布7月至8月推出「夏季限定號誌時制計畫」，白天離峰時段縮短254處路口的紅燈等候時間。圖／桃園市交通局提供

氣候變遷下，夏季高溫已成常態，更不時出現極端高溫。桃園市交通局為降低機車騎士在夏季等候紅燈時的日曬不適，宣布7月至8月推出「夏季限定號誌時制計畫」，白天離峰時段縮短254處路口的紅燈等候時間。尤其針對號誌周期超過120秒的路口進行優化，平均可減少主幹道紅燈等候時間約10至20秒，減少等紅燈久曬的不適。

交通局長張新福表示，本年度計畫是根據歷年實施成效，經審慎評估與實地調查後規畫。此次調整範圍包括台1線（涵蓋龜山、桃園、八德、中壢、平鎮及楊梅區共155處路口）、台1甲線（龜山及桃園區共47處）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段共8處）、市道112線（中壢區中正路三段與觀音區中山路共24處）、市道114線（長興路及民族路六段共11處）及桃51線（永豐路共9處）。

交通局指出，這次主要鎖定號誌周期超過120秒的大型路口，這類路口紅燈停等時間較長，騎士曝曬感最強烈，透過重點路口優化最能達到「抗暑減秒」目的；採「路段整體連鎖」方式策略性調整，並依各路口幾何與流量特性分別調整秒數，確保車流不會因減秒而斷續。其中以龜山區台1線萬壽路段減幅最大，調整約10至20秒。

除定時時制調整外，桃園也持續導入AI號控系統。有別於傳統定時時制，AI號控可依路口即時車流動態計算最佳化號誌秒數，提升綠燈使用效率，目前已於大竹、中壢、內壢交流道、青埔及台1線等重要廊道共92處路口導入，成效顯示停等延滯平均降低16.6%、旅行時間降低2.6%，同步減少騎士曝曬感。

張新福表示，市府在道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感之間取得權衡，7至8月持續實施夏季限定號誌時制計畫，並視氣候及車輛停等狀況微調實施期間與周期；仍呼籲用路人依號誌燈號指示行駛，切勿因怕曬太陽而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生風險。

對於是否效法新北市設置行人遮陽棚？交通局表示，目前桃園人行道仍以綠帶、候車亭等既有遮蔽設施為主，若要增設新式行人遮陽設施，須具備足夠的人行道立柱設置空間，並搭配智慧感測、自動開啟與收傘等安全防護機制，同時須評估是否影響路口視線、車輛轉彎視距，以及人行道淨寬與無障礙通行空間，避免影響行人及車輛通行安全；市府後續將參考其他縣市設置經驗及配套機制，評估應用合適性。

桃園 高溫

延伸閱讀

用路人注意！北市「這處」增科技執法 闖紅燈、車輛不停讓就開罰

影／台中騎士鑽車縫擦撞轎車後照鏡…車主不爽報案 警告發

日本單車新規「4條路線僅1條合法」作家急示警：很多人都騎錯

共享機車專用格便民或擾民？北市車位一位難求 政策成效引質疑

相關新聞

第9號颱風巴威恐生成？不只一個熱帶擾動醞釀中吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3894-2026-06-28-21-00-56）指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

整理包／7月新制！車險變多、換護照更方便 看懂職場霸凌準則

7月有不少新制度上路，從換護照、乳品標示到長照輔具補助和車險保障提高，都與民眾的生活密切相關。此外，職場霸凌新制、房屋稅新規定也將施行，《經濟日報》為您整理7月新制，一次掌握重要資訊。

遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

一名女網友近日在Threads發問，自己在全家等待咖啡時，看到一名成年唐氏症患者購買御飯糰與豆漿的早餐組合，使用悠遊愛心卡結帳時卻餘額不足，店員詢問是否要加值，對方拿出錢包後才發現「沒有錢了」...

冷氣會吹到耳聾？醫揭真兇 留意4件事護耳：別一味追求低溫

夏天高溫難耐，不少人一回到室內就立刻把冷氣開到最低，希望快速降溫。不過，網路上也時常流傳「吹冷氣吹到耳聾」的案例，讓不少人擔心冷氣是否會傷害聽力。耳鼻喉科醫師王曜近日在臉書表示，其實冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。他也整理出四項日常保養重點，提醒民眾在享受涼爽的同時，也別忽略耳朵健康。

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！ 由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？ 今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。 研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。 TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研

夏天好熱！桃園推汰換冷氣補助1萬元 2天「秒殺」 學者提2建議

氣候變遷已讓高溫成常態，桃園市政府6月10日首創針對高溫敏感族群推出降溫節能補助，其中「添購玻璃隔熱膜」及「換購一級能效冷氣」限額1千件，開放受理申請2天就「秒殺」額滿，七月將有第二波補助。學者肯定政策方向，但建議要同步補強建築隔熱並要兼顧無力負擔電費者，降溫措施多管齊下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。