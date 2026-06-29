桃園夏季限定！254路口縮短紅燈秒數 7月上路「不再曬昏頭」

氣候變遷下，夏季高溫已成常態，更不時出現極端高溫。桃園市交通局為降低機車騎士在夏季等候紅燈時的日曬不適，宣布7月至8月推出「夏季限定號誌時制計畫」，白天離峰時段縮短254處路口的紅燈等候時間。尤其針對號誌周期超過120秒的路口進行優化，平均可減少主幹道紅燈等候時間約10至20秒，減少等紅燈久曬的不適。

交通局長張新福表示，本年度計畫是根據歷年實施成效，經審慎評估與實地調查後規畫。此次調整範圍包括台1線（涵蓋龜山、桃園、八德、中壢、平鎮及楊梅區共155處路口）、台1甲線（龜山及桃園區共47處）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段共8處）、市道112線（中壢區中正路三段與觀音區中山路共24處）、市道114線（長興路及民族路六段共11處）及桃51線（永豐路共9處）。

交通局指出，這次主要鎖定號誌周期超過120秒的大型路口，這類路口紅燈停等時間較長，騎士曝曬感最強烈，透過重點路口優化最能達到「抗暑減秒」目的；採「路段整體連鎖」方式策略性調整，並依各路口幾何與流量特性分別調整秒數，確保車流不會因減秒而斷續。其中以龜山區台1線萬壽路段減幅最大，調整約10至20秒。

除定時時制調整外，桃園也持續導入AI號控系統。有別於傳統定時時制，AI號控可依路口即時車流動態計算最佳化號誌秒數，提升綠燈使用效率，目前已於大竹、中壢、內壢交流道、青埔及台1線等重要廊道共92處路口導入，成效顯示停等延滯平均降低16.6%、旅行時間降低2.6%，同步減少騎士曝曬感。

張新福表示，市府在道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感之間取得權衡，7至8月持續實施夏季限定號誌時制計畫，並視氣候及車輛停等狀況微調實施期間與周期；仍呼籲用路人依號誌燈號指示行駛，切勿因怕曬太陽而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生風險。

對於是否效法新北市設置行人遮陽棚？交通局表示，目前桃園人行道仍以綠帶、候車亭等既有遮蔽設施為主，若要增設新式行人遮陽設施，須具備足夠的人行道立柱設置空間，並搭配智慧感測、自動開啟與收傘等安全防護機制，同時須評估是否影響路口視線、車輛轉彎視距，以及人行道淨寬與無障礙通行空間，避免影響行人及車輛通行安全；市府後續將參考其他縣市設置經驗及配套機制，評估應用合適性。