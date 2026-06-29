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遭誤指強迫補差價 燦坤聲明：既有訂單依原約出貨不加價
3C通路商燦坤（2430）29日針對媒體報導蘋果調漲售價引發的消費糾紛發表澄清聲明。燦坤強調，針對蘋果公司（Apple）於25日宣布調高全球部分產品售價，凡是在24日前「有交付訂金」或「全額付清」的iPad與Mac系列訂單，公司皆不受調價影響，一律依原合約正常出貨予消費者，絕對沒有要求消費者補價差的情事。
日前媒體引述消費者說法指出，蘋果新價格最高調漲1萬7000元、整體漲幅達11%至36%不等，導致有消費者投訴在燦坤購買也遇到被強迫吸收價差的狀況。
對此，燦坤澄清，既有訂單權益均受保障，同時鑑請媒體報導應確實查證以正視聽，切勿散播不實報導。
檢視蘋果官網此波調價細節，除了iPhone與Apple Watch系列之外，幾乎全線產品皆面臨顯著漲幅，尤以MacBook、iPad等高單價核心商品最受關注。
其中，入門款iPad由原先10,900元拉升至14,900元；高階定位的13吋iPad Pro則從43,900元調高至50,900元。筆電方面，16吋MacBook Pro由原價89,900元大漲至99,900元；而專業級桌機Mac Studio更從67,900元一口氣飆升至84,900元。
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