職場霸凌新制7月上路！各醫院備戰…長期訂餐沒揪、群組酸人恐都要小心

配合七月一日起職場霸凌新制上路，醫療院所提前因應。亞東醫院副院長洪芳明說，新制上路，院方已全面公告法規內容，並向全體員工發送職場霸凌懶人包，提醒同仁及主管注意職場互動分際。台北榮總院長陳威明說，「面對霸凌，醫院絕對是零容忍」，面對員工投訴霸凌，院方也有相關委員會進行處理，確保同仁的權益。

另外，振興醫院長魏崢表示，勞動部在保障勞工權益時，也應兼顧企業及醫療機構的正常管理需求，避免因認定標準過於寬鬆，衍生「反向霸凌」問題，影響組織運作及病人安全。

網路流傳，「同事一起訂雞排沒揪」、「長官不給請假」、「工作群組講同事壞話」恐涉及霸凌。洪芳明說，院方宣導內容引用網路傳言，再搭配勞動部職場霸凌指引，圖文並茂，提醒員工哪些行為可能涉及霸凌，包括反覆刻意不邀請某位同事聚餐，可能形成「冷霸凌」；請假是員工權利，依法請假應給假；也不可在工作群組公開批評他人。

洪芳明說，霸凌必須符合發生於職場，並在執行職務的過程利用職權或權勢，該行為逾越合理管理範圍，且須持續反覆的不當言行，造成對方身心受創等條件，最終仍須經調查認定，並非提出申訴就代表霸凌成立。

洪芳明舉例，各職場都可能發生的霸凌樣態，包括主管長期針對特定員工冷言冷語、羞辱能力，甚至說出「你怎麼這麼笨，別人都會，你怎麼不會」，或以「大家都沒休假，你怎麼敢請假」等言語長期施壓；另外，同事間因業務往來互相刁難、故意卡工作，也可能演變成霸凌案件。一旦員工提出申訴，醫院就有義務展開調查。

最近一、二年職場霸凌、性騷等事件頻傳，亞東醫院特別成立醫院安全部，負責受理職場霸凌案件及勞工安全相關事務。洪芳明表示，只要同仁認為自己遭受霸凌，醫院便會成立調查委員會依法調查，秉持客觀、公正原則釐清事實。

「面對霸凌，醫院絕對零容忍。」陳威明說，新制上路後會特別提醒同仁注意，尤其主管與下屬相處，一切都好談，平時言說話謹慎，不要造成誤會，避免惹禍上身，面對員工投訴霸凌，院方也有相關委員會進行處理，成員包括外聘委員，院長、主管都不會介入，「該怎麽做就怎麽做」，確保同仁權益。

陳威明說，院內所有同仁應互相尊重、包容，讓院內多一點和諧及溫度，在同一個屋簷下一起工作是一種緣分，有話好講，像他在公開場合沒有罵過同仁，大家都是大人，應該彼此尊重。

魏崢表示，應避免認定標準過於寬鬆，衍生「反向霸凌」問題。「如果認定標準寬鬆，一旦缺乏客觀、公正審查機制，恐讓制度遭到濫用。」真正遭受霸凌的勞工應受到保護，但主管機關認定個案時，應秉持公平原則，兼顧勞工與雇主雙方權益，避免形成「只要主管要求工作，就被認定霸凌」的情況，反而影響企業管理。

魏崢說，尤其在醫療現場，工作攸關病人生命安全，若員工專業能力不足或工作表現未達標準，主管仍有責任提出要求、督導，甚至必要時調整職務。如開刀房、生產線等高風險工作環境，都需即時指正錯誤，若主管擔心被控霸凌而不敢要求，恐將危及病人醫療權益。