未來1周「白天晴日高溫、午後雷雨狂炸」周末恐有熱低接近台灣

明天起各地為多雲到晴的好天氣，但中部以北需注意午後雷陣雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四至周六各地多雲到晴，周日起變天、水氣增加；另關島東南方海面的熱帶擾動，周五有機會增強成熱帶性低氣壓，也不排除發展為颱風，但影響幅度仍需觀察。

黃恩鴻說，未來1周大致為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，明、後2天（6月30日、7月1日）中部以北、各山區，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有較大雨勢發生機率。

周四至周六（7月2日至4日）各地為多雲到晴的好天氣，午後僅山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一（7月5、6日）南海低壓北抬、水氣增多，午後中部以北、各山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，未來1周各地高溫約32至35度，其中大台北盆地、中南部近山區高溫甚至上看36度。

另外，黃恩鴻也表示，目前菲律賓東南方及關島東南方皆有熱帶擾動發展機率，其中，菲律賓東南方擾動預估於周四、周五進入南海，周日至下周一接近廣東沿海，整體發展有限。

關島東南方的熱帶擾動發展機率較高，周五可能增強為熱帶性低氣壓，後續不排除發展為颱風，周末可能朝日本方向或靠近台灣，但路徑變化大，且距離遙遠，後續仍須持續觀察。