地方高溫演練擬7月底登場 應變將納氣候調適專章

環境部今天舉辦攝氏40度高溫兵棋推演，預計7月底會進行實兵演練，仍在與地方洽談；未來應變機制將納入氣候變遷調適的高溫專章，而現階段高溫應對也會是碳費補助的重點。

環境部今天邀集中央及地方政府共34個單位聯合舉辦「115年40度高溫即時調適行動」兵棋推演，演練模擬台北市內湖區、新北市五股區、桃園市蘆竹區連續3日測得40度的情境，這也是首次將情境設定為40度高溫造成的複合型衝擊。

環境部次長謝燕儒於演練結束檢討項目中解釋，由於目前高溫尚不屬於《災害防救法》規範的法定災害，具體的影響可能造成跨部會調度、地方政府啟動機制，甚至大型活動停辦時保險及理賠等事項，可能因為缺乏法源依據而發生問題。

謝燕儒指出，為加強高溫應變作為，透過本次演練會將架構寫入《國家氣候變遷調適行動計畫》中的「高溫專章」，讓應變有所本；如本次演練，文化部也針對博物館等場館，規劃因高溫導致停電時的群眾疏散機制，國土署則針對國家公園等戶外環境規劃相關因應作為。

謝燕儒說，今年5月碳費開徵後，未來對調適一定會有支持，但視輕重緩急，仍要各部會、地方政府進一步盤點；若以現階段而言，他認為高溫應對方面會是重點項目。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，高溫專章規劃今年年底前完成，如經行政院核定，明年就可以開始施行；希望藉由此讓各部會在編列預算時去思考「為了高溫要做什麼準備」，盤點出來後就會有工作項目，自然而然就要籌措預算。

蔡玲儀指出，目前暫訂7月底要進行地方高溫實兵演練，但確切時間、會與哪個縣市合作及演練規模仍尚未定案，雙北都正在談，主要希望依今天演練的內容為腳本；她舉例說明，如跳電後，尤其是醫院內有沒有應變機制、捷運車廂內有突發狀況時的疏散動作等。