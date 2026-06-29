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紅短褲下的血汗榮耀 海龍蛙兵兩位硬漢揭開「水鬼」真實人生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
現年61歲的退役上校李清俊，先前曾擔任兩棲營的營輔導長，圖為他在兩棲營的照片。圖／李清俊提供
現年61歲的退役上校李清俊，先前曾擔任兩棲營的營輔導長，圖為他在兩棲營的照片。圖／李清俊提供

「海域殲敵耀英豪，龍騰虎躍衛國疆。」一條紅短褲、赤裸精壯的上身，是海龍蛙兵最鮮明的標誌；而曬得黝黑的肌膚、滿身傷痕，則是這群國軍特種部隊留給歲月最深刻的印記。

從八二三砲戰到1996年台海危機，海龍蛙兵始終站在金門最前線。94歲的退役士官長陶文懋，與曾任兩棲偵察營輔導長、61歲現已退伍的上校李清俊，兩人見證了海龍部隊不同時代的使命，也共同詮釋了何謂「絕對服從、忍耐到底」。

陶文懋出生於浙江鄞縣，17歲隨國軍來台，民國43年駐防金門，之後赴左營接受特種訓練，47年結訓返金，加入當時的「成功隊」，也就是海龍蛙兵前身。他回憶，教官第一句話就是：「不要把自己當人看，至少要扒三層皮下來。」短短一句，道盡當年蛙兵訓練的殘酷。

八二三砲戰期間，他奉命執行海上運補、救援及前線巡弋任務。當運補船無法靠岸時，蛙兵駕駛小艇，甚至背負物資，在猛烈砲火中搶灘。他記得曾前往大膽島運送醫療物資，共軍砲彈接連落下，小艇只能利用短暫空檔高速衝岸，放下藥品、接走傷患，再立刻撤離。

「每一次出任務，都不知道還能不能回來。」陶文懋說，更驚險的是多次夜間赴對岸執行機密任務，遭敵軍發現後，子彈從耳邊呼嘯而過，不少同袍再也沒有回來。如今，他每年仍會回到營區祭拜殉職弟兄。他說，經歷過戰火的人，更知道和平有多珍貴，「希望兩岸永遠不要再有戰爭。」

相隔數十年，李清俊加入海龍時，雖然戰場型態已改變，但訓練依舊嚴苛。他回憶，每天固定萬米長跑，白天操課、晚上體能訓練，海泳每三個月測驗一次，不論寒冬酷暑，都得游向外海，甚至前往東碇島進行潛水訓練。

李清俊說，當年儲訓隊一梯約180人，最後只有六、七成能順利結訓。通過考驗後，不僅能佩戴象徵榮耀的蛙牌，也能領取海勤加給，每月可多1萬多元；1996年台海危機期間，他與弟兄經常深夜搭艇巡弋大、二膽等最前沿海域，即使風浪再大也必須出海，「大家同舟共命，感情特別深。」

他表示，如今海龍部隊訓練已從過去的「土法煉鋼」，改採更科學、安全的方式，海泳多沿岸實施，潛水也增加專業設備與泳池訓練；加上近年結合空降專長，已具備海、陸、空三棲能力，但對體能、戰技與心理素質的要求絲毫沒有降低。

海龍蛙兵前身成立於民國42年的「偵察隊」，歷經成功隊、成功大隊，62年整編為陸軍101兩棲偵察營，近年改隸陸軍特種作戰指揮部。平時執行海域巡弋、水文偵察、運補護航、海上救難等任務，戰時則肩負近岸特種作戰重責。

想成為正式蛙人，並不容易，學員須完成長泳、武裝泅渡、潛水、操舟、山地戰技、限制空間戰鬥等高強度課程，最後還得闖過令人聞風喪膽的「硬漢週」。最終500公尺「硬漢路」，學員必須赤膊穿越布滿芒刺的草叢、泥濘水池及滾燙柏油路，以血肉之軀完成所有動作，才能由教官將鐵製蛙牌重重釘上胸膛，正式完成「從蝌蚪變青蛙」的最後試煉。

從陶文懋穿越砲火的烽火年代，到李清俊巡弋台海的戒備歲月，海龍蛙兵守護前線的使命從未改變。那條象徵榮耀的紅短褲，承載的不只是特種部隊的驕傲，更是一代又一代海龍弟兄用汗水、鮮血，甚至生命所寫下的守土傳奇。

現年61歲的退役上校李清俊（右三），先前曾擔任兩棲營的營輔導長，他帶的海龍部屬，一位高昇後備指揮官俞文鎮中將（右二）一位高昇特戰指揮官苑汝瑋少將（左三），今天他在參加典禮後也與他們合影。記者蔡家蓁／攝影
現年61歲的退役上校李清俊（右三），先前曾擔任兩棲營的營輔導長，他帶的海龍部屬，一位高昇後備指揮官俞文鎮中將（右二）一位高昇特戰指揮官苑汝瑋少將（左三），今天他在參加典禮後也與他們合影。記者蔡家蓁／攝影

現在已經90多歲的陶文懋士官長，曾在兩棲偵察營服役28年，位於金門的海龍蛙兵忠烈祠就是他監造。圖／本報資料照片
現在已經90多歲的陶文懋士官長，曾在兩棲偵察營服役28年，位於金門的海龍蛙兵忠烈祠就是他監造。圖／本報資料照片

現年61歲的退役上校李清俊，先前曾擔任兩棲營的營輔導長，他回憶當年儲訓隊一梯約180人，最後只有六、七成能順利結訓，可見訓練之嚴格，圖為他在兩棲營的照片。圖／李清俊提供
現年61歲的退役上校李清俊，先前曾擔任兩棲營的營輔導長，他回憶當年儲訓隊一梯約180人，最後只有六、七成能順利結訓，可見訓練之嚴格，圖為他在兩棲營的照片。圖／李清俊提供

現年61歲的退役上校李清俊（左），先前曾擔任兩棲營的營輔導長，圖為他先前獲邀回營區時與學弟的合影。圖／李清俊提供
現年61歲的退役上校李清俊（左），先前曾擔任兩棲營的營輔導長，圖為他先前獲邀回營區時與學弟的合影。圖／李清俊提供

金門 國軍

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