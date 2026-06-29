下半年雲端發票專屬獎擬再加開20萬至40萬組 9月底公布規劃

財政部財政資訊中心29日舉行統一發票兌獎APP服務優化更版記者會，因應民眾行動服務需求日益增加，統一發票兌獎AP將於 7月1日6時起開放更新，同時也宣布今年下半年每期雲端發票專屬獎500元可望再增開20至40萬組，預計在9月底公布實際規劃。

財政部官員透露，今年1至6月期雲端發票專屬獎500元已經增開70萬組，開獎組數也由315萬組增加至385萬組，後續配合總預算審議結果、以及每一期獎金兌領情況，下半年雲端發票專屬獎組數可望再增加20至40萬組，也就是開獎組數將來到405萬至425萬組。

財政部財政資訊中心主任張文熙表示，截至6月中為止，全國雲端發票使用率已經來到67％，統一發票兌獎APP下載次數也超過800萬次，考量到兌獎APP從2019年提供服務以來已經有8年沒有改版更新，這次改版江著重於提供快速且穩定的服務，並重新依使用者習慣設計，新增雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務，中獎發票領獎提醒、生物辨識與圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等服務。

財政資訊中心進一步說明，更新至最新版兌獎APP，得設定雲端發票中獎自動匯款帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去每期自行領獎的時間及4‰印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，亦可利用兌獎APP兌領獎金。

財政資訊中心提醒，為進行全面升級改版，兌獎APP自115年7月1日0時至6時暫停服務；統一發票實體兌獎據點自115年7月1日0時至2時暫停服務，暫停服務訊息已公告於兌獎APP。