揭「可負擔住宅」是趨勢 張麗莉分析現有社會住宅痛點

剛接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉，從國際角度看台灣不動產市場，她認為全球熱烈討論的「可負擔住宅」將是未來台灣不動產重要的課題之一。今天她進一步闡述現行社會住宅可能遇到的痛點，並表示目前正在著手彙整相關資料，8月並將去巴西了解類似推動案，以進一步討論並嘗試提出建言。

張麗莉說，政府現有的社會住宅政策會遇到幾個問題，一是相對便宜出售會衝擊現有的市場，而只租不賣，經常又會在租客住了3年又再延長至6年、9年後，因不願意搬遷而形成政府的難以解決的問題。

另則是，在物價高漲以及ESG等環境議題要求下，建築成本攀高，若是只租不賣，在租金不增加下，後續的維護管理也將形成政府的財政負擔。尤其，租客因房子不是自己的，不易維護，政府還得花大筆的後續維護費用。這些都使得現有的社會住宅政策遭遇困難，而且緩不濟急。

張麗莉說，反觀印尼，約有7成的建商配合政府推動「可負擔住宅」，在印尼聽不到有人買不起房子，巴西也有建商成立基金蓋了幾萬戶的「可負擔住宅」，以公益性質回饋社會。

她說，全球熱烈討論的「可負擔住宅」是未來台灣不動產的重要課題之一，也是有助於解決民眾買不起房子的解方之一，但這需要政府在稅務、融資周轉、利息補貼等各方面的配合，藉由政策引導，鼓勵民間建設公司投入。

張麗莉說，住宅政策不應只著重降低購屋門檻，更應考量長期持有與生活成本。她正蒐集和彙整更多國際案例，提供台灣政府與產業界參考，讓住宅政策從單一供給思維走向更多元、更完整的居住解決方案。