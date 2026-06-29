未來一週多午後雷陣雨 雙熱帶擾動發展待觀察

氣象署今天表示，未來一週轉為高溫、午後有局部雷陣雨的天氣，大台北、中南部及花東防36度高溫。海面上有雙熱帶擾動醞釀，關島系統不排除有機會增強為今年第9號颱風巴威。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週水氣偏少，轉為夏季天氣型態，以午後雷陣雨為主。明天、7月1日中部以北地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨；明天中部以北山區注意有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻表示，7月2日至5日水氣更少、天氣穩定，各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；7月6日、7日水氣略增，午後雷陣雨範圍擴大為中部以北地區及各山區。

氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一週各地普遍高溫約攝氏32至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷注意局部36度以上高溫發生。

黃恩鴻說，未來一週在菲律賓東南方海面及關島東南方海面，各有1個熱帶擾動須持續關注。菲律賓東南方海面的擾動，預計7月1日、2日會穿過菲律賓進入南海，目前強度發展不明顯，對台無直接影響，不過7月6日、7日會往北朝廣東方向移動，台灣附近水氣略增。

另一個在關島東南方海面的擾動，黃恩鴻提到，本週末前後有機會增強為熱帶性低氣壓，後續不排除成為今年第9號颱風巴威，目前預測路徑會先朝西再轉北、往日本南方海面移動，但距台遙遠、無直接影響，氣象署會持續觀察。