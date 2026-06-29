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為什麼醫療體系容易發生霸凌？洪子仁揭醫院最常見三大高風險情境

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫療院所最容易引發申訴霸凌的情境主要有三大類。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫療院所最容易引發申訴霸凌的情境主要有三大類。本報資料照片

「職場霸凌防治專章」於7月1日正式上路，職場霸凌正式法制化，向來採高壓、高專業分工的醫療場域將面臨新的管理挑戰。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫院不同於一般企業，攸關病人生命安全，過去習以為常的師徒制管理方式，未來都可能因逾越合理管理界線而引發爭議。

洪子仁指出，醫院本身具有「高壓、高專業分工、勞力密集」三大特性，加上傳統醫療教育長期採師徒制，過去不少被視為「磨練」、「帶人」的管理方式，在新法實施後，都必須重新檢視是否符合「業務上必要且合理範圍」。

洪子仁強調，新法對職場霸凌已有明確認定要件，包括發生於勞動場所、利用職務或權勢關係、逾越業務上必要且合理範圍、具持續性，並造成身心健康受損。若情節重大，即使非持續性事件，也可能成立，醫療機構勢必全面調整管理文化與制度。

洪子仁觀察，醫療院所最容易引發申訴的情境主要有三大類。第一是「職務分配不當與臨床刁難」，例如刻意安排新進護理師連續值高壓班、分派與能力明顯不相稱的困難工作，過去可能被視為教育訓練的一環，若缺乏客觀標準，導致員工身心受影響，就可能被認定利用職務權勢進行刁難。

第二是「公開羞辱與通訊軟體管理」，醫療團隊經常透過Line群組討論病況、交班或工作安排，若主管在群組內公開責罵、羞辱同仁，甚至於下班後非緊急情況仍持續傳送工作訊息、長期冷落特定同仁，都可能成為職場霸凌的認定依據。

第三則是「團隊孤立與資訊封鎖」。洪子仁說，霸凌並不限於主管對部屬，資深同仁對新人、跨團隊之間的排擠也可能成立。例如刻意不讓特定同仁參與重要會議、隱瞞交班資訊、排除必要訓練，甚至導致臨床工作容易出錯，都屬高風險行為。

新制上路，醫療機構要積極調整管理模式。洪子仁指出，不能再抱持「私下和解、息事寧人」的思維，必須建立制度化、程序化及證據化的處理流程。包括成立職場霸凌申訴委員會，調查小組納入法律、心理、人資等外部專家，必要時提高外部委員比例，以確保調查公正，避免外界質疑「官官相護」。

此外，院方接獲申訴後，也應在法定期限內完成受理程序，第一時間優先保護申訴人，而非急著判斷是非。包括評估身心狀況、調整工作場所、彈性排班、必要時進行職務隔離，並提供心理諮商、法律協助或員工協助方案，避免二度傷害。

除了制度建立，洪子仁認為，主管管理文化也必須同步轉型。依新制規定，不同身分人員須完成不同時數教育訓練，主管、調查委員均需接受職場霸凌防治相關課程。醫院管理應逐步由過去命令式、威權式領導，轉向以績效數據、客觀標準及透明程序進行溝通。合理的績效改善要求、臨床醫療指導，只要具備客觀依據且程序透明，就不屬於霸凌。

洪子仁建議，醫院治理不能只是被動等待員工申訴，而應主動透過離職率、留職停薪、員工滿意度、請假率等指標，找出高風險單位及科別，即使尚未接獲申訴，也應及早介入了解職場氛圍，防患未然。

「這項新制是醫界擺脫威權文化、建立安全職場的重要契機。」洪子仁說，職場霸凌防治不只是人資或職安部門的工作，更應提升至醫院治理層級，由院長或副院長親自督導專責委員會，將霸凌防治從法律遵循提升為組織文化改革的一環，也是攸關ESG的核心議題。

洪子仁 霸凌 職場霸凌

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