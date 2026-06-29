冷氣不只會吹涼 更能聽懂你的需求

圖／歌林 提供

夏季高溫來襲，加上夏季電價正式上路，不少民眾一邊擔心酷暑難耐，一邊又煩惱電費支出增加。走在街頭，隨處可見民眾撐傘、戴帽防曬，許多人更笑稱回到家就像走進烤箱，恨不得立刻吹到冷氣。然而，家中冷氣不夠涼、耗電量高，甚至半夜還得摸黑找遙控器調整溫度，也成為不少家庭共同的夏日困擾。

從找遙控器到開口控制 智慧冷氣更貼近日常

隨著智慧家電普及，消費者對冷氣的期待已不再只是降溫，更希望兼顧便利、舒適與節能。看準這股需求，台灣家電品牌歌林推出全新03A系列智慧雙模空調，整合離線語音控制、遠端操控及USB充電遙控器等功能，希望透過智慧科技，為消費者帶來更輕鬆的居家生活體驗。

過去提到智慧家電，多數人會聯想到需要連網、下載App或繁複設定，但實際上許多長輩對於手機操作並不熟悉，家中若遇到網路異常，也可能影響設備使用。歌林03A系列導入離線聲控技術，內建語音辨識晶片，即使沒有網路也能正常運作。使用者只要說出喚醒詞「小易、小易」，即可透過語音完成開關機、調整溫度及切換風速等操作，讓冷氣控制變得更加直覺。

除了語音控制外，遙控器設計也出現新突破。許多人都曾遇過冷氣遙控器突然沒電，或因電池漏液造成損壞的情況。歌林此次採用Type-C USB充電式遙控器，與手機充電線共用規格，隨插即充，不必再擔心家中沒有備用電池，也減少一次性電池的使用量，兼顧便利與環保。

使用者只需透過手機App遠端控制冷氣。無論是在下班回家途中預先開機，或外出後發現忘記關閉冷氣，都能透過手機即時操作。對於忙碌的上班族而言，回到家就能享受舒適溫度，不必再等待冷房降溫，也讓能源管理更加靈活。

高電價時代來臨 節能省電成為選購關鍵

面對高電價時代，節能表現同樣成為消費者關注焦點。歌林03A系列全機種符合國家一級能效標準，搭載AI智慧變頻系統，可依據室內外溫度變化自動調整運轉模式，在維持舒適溫度的同時降低耗電量。透過智慧控溫，不僅能縮短降溫時間，也有助於減少不必要的能源浪費。

此外，產品還搭載防沼氣塗層、藍波防鏽及自體清淨功能，有助於降低潮濕環境造成的異味與黴菌問題。當科技不再只是冰冷功能，而是真正融入日常需求，也讓消費者在面對炎熱夏季時，能夠用更輕鬆、更有效率的方式享受舒適生活。

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