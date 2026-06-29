三高、癌症年輕化！25歲就能做公費癌篩 逾300萬人受惠

癌症連續44年高居國人十大死因首位，近年三高與代謝症候群也出現年輕化趨勢，讓職場青壯年成為健康警訊的高風險族群。台灣癌症基金會執行長張文震指出，世界衛生組織報告顯示，至少有三分之一的癌症是可以預防，而防癌最有效的手段就是「定期篩檢」。

衛福部統計顯示，114年共有5萬4838人因癌症逝世，占總死亡人數27.5%，等於每4位死亡者中就有超過1人死於癌症。為降低國人癌症發生率及死亡率，國健署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測服務，115年起，全面推動公費「胃幽門螺旋桿菌」檢測。

張文震指出，以國人常見的大腸癌、乳癌及肺癌為例，若能在第0至第1期發現，五年存活率多可超過九成。一旦延誤至第四期，不僅存活率大幅下降，治療也更複雜、醫療支出更高。因此，定期接受篩檢，不只是降低死亡率，更能減少家庭與社會醫療負擔。

近年政府持續擴大公費癌症篩檢資格，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌等篩檢服務，希望提高早期發現率，進一步降低癌症死亡風險。醫界也提醒，不少癌症早期幾乎沒有症狀，許多人因「沒有不舒服」而忽略檢查，往往錯失最佳治療時機。

國健署擴大國人癌症篩檢之年齡層與項目，包括肺癌篩檢放寬具家族史者年齡下修5歲及吸菸史≥20包-年以上、大腸癌篩檢擴大45至49歲民眾及40至44歲具家族史者、乳癌篩檢年齡延伸40至44歲及70至74歲女性、子宮頸癌篩檢年齡增列25至29歲女性，以及新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

另外，台北市衛生局今年也推出「防癌保衛戰：健康好禮一手刮」活動，自7月1日至10月31日，凡設籍或現居台北市且符合公費癌症篩檢資格者，完成大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌任一項篩檢，即可獲得刮刮卡一張，篩檢項目愈多、獲得刮卡機會愈多，最大獎為沖繩雙人來回機票。