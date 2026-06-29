財政部：雲端發票500元獎 下半年擬增至425萬組

財政部今天表示，今年7至12月期每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎，最高可望增開至405至425萬組，首度突破400萬組規模，並將於9月底前公布實際規劃。同時，統一發票兌獎APP將於7月1日上午6時起開放更新。

財政部今天舉行統一發票兌獎APP服務優化更版記者會。財政資訊中心主任張文熙表示，截至6月15日，全國雲端發票使用率達67%；而統一發票兌獎APP自108年1月1日開始提供服務以來，下載次數已超過800萬次。

張文熙說明，考量兌獎APP已8年未有重大更新，為營造更便利的雲端發票使用環境，落實發票無紙化政策，此次更新將著重提供快速且穩定的服務，並依照使用者習慣重新設計介面，新增雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務，中獎發票領獎提醒、生物辨識與圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等服務。

財政部表示，兌獎APP自7月1日上午6時起開放更新，得設定雲端發票中獎自動匯款帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去每期自行領獎的時間及千分之4印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，亦可利用兌獎APP兌領獎金。

財政部提醒，為進行全面升級改版，兌獎APP自今年7月1日凌晨零時至6時暫停服務；統一發票實體兌獎據點自7月1日凌晨零時至2時暫停服務，暫停服務訊息已公告於兌獎APP。

此外，財政部官員說明，今年1至6月期雲端發票專屬獎500元獎已增開70萬組，開獎組數由315萬組提高為385萬組，後續將考量總預算案審議結果及上半年中獎獎金兌領情形等因素，增開下半年雲端發票專屬獎組數，可望再增加20至40萬組，開獎組數達405萬至425萬組，實際規劃預計於9月底7、8月統一發票開獎前公布。