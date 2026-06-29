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嘉義打頭陣 環境部推國土綠蔭計畫年底提6年方案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
環境部今天在嘉義大學啟動全國首場國土綠蔭氣候調適計畫說明會。圖／嘉義大學提供
環境部今天在嘉義大學啟動全國首場國土綠蔭氣候調適計畫說明會。圖／嘉義大學提供

環境部今天在嘉義大學啟動全國首場國土綠蔭氣候調適計畫說明會，環境部長彭啓明表示，將以嘉義為起點展開全台50場社會溝通，年底提出6年國家級計畫，打造更具韌性的國土環境。

環境部在嘉義大學舉辦國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會，展開全國首場社會溝通。彭啓明表示，面對極端高溫與氣候變遷，氣候調適不能只靠政府推動，而是需要地方政府、學界、企業及全民共同參與，因此選擇從嘉義出發，預計辦理50場說明會，廣納各界意見，作為未來政策規畫依據。

環境部表示，中央研究院環境變遷研究中心最新監測分析顯示，嘉義地區熱壓力風險名列全台前段班，因此將首場說明會設在嘉義，希望透過都市綠化及植樹改善高溫熱區，降低熱浪對民眾健康及生活的衝擊。

彭啓明表示，樹木與都市森林是最自然、最具成本效益的降溫方式，未來將推動適地適種、長效養護及專業樹木管理，改善過去重植輕養的情況，並優先在高溫熱區打造示範場域。同時規畫建置全民認養平台，推動「一人一樹」行動，鼓勵民眾與企業共同參與護樹，也將導入數位管理工具，提升樹木養護效率。

此外，環境部表示，配合資源循環推動法，未來也將建立木質資源分級利用制度，推廣木材再製、生物炭及能源利用，形成從植樹、養樹到資源循環的完整體系。

環境部表示，後續將持續舉辦全台50場社會溝通，預計年底彙整各界意見及科學資料，向行政院提出為期6年的國土綠蔭氣候調適計畫，作為未來推動國土降溫、減災及提升城市韌性的政策藍圖。

環境部今天在嘉義大學啟動全國首場國土綠蔭氣候調適計畫說明會，左起環境部長彭啟明、嘉義大學校長林翰謙。圖／嘉義大學提供
環境部今天在嘉義大學啟動全國首場國土綠蔭氣候調適計畫說明會，左起環境部長彭啟明、嘉義大學校長林翰謙。圖／嘉義大學提供

環境部長彭啟明表示，將以嘉義為起點展開全台50場社會溝通，年底提出6年國家級計畫，打造更具韌性的國土環境。圖／嘉義大學提供
環境部長彭啟明表示，將以嘉義為起點展開全台50場社會溝通，年底提出6年國家級計畫，打造更具韌性的國土環境。圖／嘉義大學提供

嘉義 環境部 嘉義大學 氣候變遷

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