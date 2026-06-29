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續3天40度高溫停電停水怎辦？ 跨部會40度極端高溫兵棋推演迎高溫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今舉辦「115年40℃高溫即時調適行動」兵棋推演，將情境門檻一舉拉高到台灣尚未經歷、卻可能到來的極端熱浪，超前演練國家整體應變量能。記者潘俊宏／攝影
環境部今舉辦「115年40℃高溫即時調適行動」兵棋推演，將情境門檻一舉拉高到台灣尚未經歷、卻可能到來的極端熱浪，超前演練國家整體應變量能。記者潘俊宏／攝影

近期歐洲多國面臨破紀錄高溫熱浪，尤其法國6月均溫刷新紀錄、單日高溫突破42度，6月全球提早出現極端高溫，對健康與社會運作都帶來嚴峻挑戰，連台灣今年5月也有多地改寫歷史高溫紀錄，極端高溫已是每個人生活中都會碰到的考驗。環境部今啟動首場以北台灣連續3天攝氏40度為基準的跨部會高溫兵棋推演，將情境門檻一舉拉高到台灣尚未經歷、卻可能到來的極端熱浪，超前演練。

每當氣溫連續3日達38度以上時，中央氣象署便會發布高溫紅燈，面對全球快速升溫趨勢，去年環境部首次試辦抗高溫調適對策演練，以雙北地區連續3日氣溫達38度以上，以及氣象署發布紅燈高溫預警為情境模擬，今年則以連續3天40度高溫下，台北市內湖區、新北市五股區和桃園市蘆竹區測得40度以上衍生的停電、停水、軌道過熱，以及敏感脆弱族群及戶外工作者熱傷害就醫等複合式衝擊，檢討中央與地方的分工及協調機制，中央與地方共34個單位參演。

本次兵推共6階段的演練，首先為有機會達到40度的高溫預警和警示；第二，因應台北市內湖區、新北市五股區、桃園市蘆竹區部分地區有機率達到40度以上，環境部召集中央與地方召開「高溫調適行動會議」盤點因應；第三「初級衝擊」，出現變電所事故、區域停電與敏弱族群熱傷害送醫。

第四「連鎖衝擊」，軌道因高溫逾60度而限速，戶外工作者與慢性病患熱傷害攀升，60人以上因熱傷害急診送醫；第五「衝擊控制」，全面應變垃圾悶燒、路面軟化等災情；最後「狀況解除與調適檢討」，於警報解除後當場逐一檢討。

環境部長彭啓明開場致詞指出，面對今年聖嬰發展與全球高溫頻創新高，極端高溫早已不只是多吹冷氣或放不放假的問題，而是橫跨公共衛生、醫療、能源、交通、校園、勞工安全與弱勢照顧的跨領域治理課題。本次演練應著重5大檢視面向，包含預警是否夠早、資訊是否一致、權責是否清楚、資源調度是否夠快、韌性是否夠長。「40度不只是天氣數字，而是社會治理的挑戰。」

本次兵推指揮官、環境部政務次長謝燕儒表示，世界各國高溫事件頻傳，台灣雖然還沒有發生這樣的高溫熱浪還沒發生，但必須超前部署來兵推，今天兵棋推演後，將擇定1縣市辦理實兵演練，各部會也會將高溫演練執行經驗納入「第4期（2027-2030年）國家氣候變遷調適行動計畫」。

謝燕儒指出，「災害防救法」針對指定的災害類別，從上位計畫到地方分工都有明確規範，但目前高溫尚未納入「災防法」的法定天然災害，但是高溫和災害只有一線之間，這也是高溫情境的兵推為何如此重要。

環境部 高溫 熱浪

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