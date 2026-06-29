統一發票兌獎App於7月1日改版 八大功能升級一次看
財政部財政資訊中心表示，因應民眾行動服務需求日益增加，為營造更友善、便利的雲端發票使用環境，落實發票無紙化政策，統一發票兌獎APP將自7月1日上午6時起開放更新，民眾可至App Store或Google Play下載最新版。
財政資訊中心指出，這次更新版重新依使用者習慣設計，並著重提供更快速、穩定的服務，新增八大升級功能，包括雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎發票領獎提醒、生物辨識登入、圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等服務，讓民眾從存發票、對獎、領獎到管理消費紀錄，都能透過手機完成。
其中，最受關注的是雲端發票中獎獎金自動匯款服務。民眾更新至最新版兌獎App後，可設定指定金融帳戶，每期中獎獎金將自動匯入帳戶，除省去自行領獎時間，也可免除千分之4印花稅。若民眾未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯，仍可透過兌獎App兌領獎金。
財政資訊中心提醒，統一發票兌獎App改版後，民眾應盡快更新至最新版，以確保手機條碼、載具歸戶、自動對獎、線上兌獎及領獎提醒等功能正常使用，也可降低忘記對獎或漏領獎金的風險。
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