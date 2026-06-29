台灣影像藝術登波蘭 展現多重敘事跨文化對話

台灣首度以主題展區參與第25屆波蘭羅茲國際攝影節，透過米豆藝術空間策劃的影像展與攝影書展，將台灣的歷史記憶、土地經驗與身分敘事帶入歐洲重要影像平台，與中東歐觀眾展開深度的跨文化對話。

第25屆波蘭羅茲國際攝影節（Fotofestiwal Łódź）於28日落幕。在文化部與駐捷克代表處文化組的支持下，台灣由米豆藝術空間與攝影節合作推出影像展「Kino UTOPIA 奇影烏托邦」及攝影書展「島嶼複眼：臺灣的多重影像」（Island Compound Eyes:Multiple Images of Taiwan），並獲得國家攝影文化中心、國家電影及視聽文化中心等單位協力支持，成功將台灣的影像藝術推向國際舞台。

根據駐捷克代表處文化組提供的資訊，創立於2001年的羅茲國際攝影節，是波蘭具代表性的國際影像盛會。本屆攝影節以「我們，動物」（We, animals）為主題，探討人類與自然環境、生命政治等議題。台灣參與的重點單元「Kino Utopia 奇影烏托邦」，則以當代影像回應時間、歷史與未來想像的交錯關係，成為本屆展覽中備受矚目的亞洲影像敘事。

「Kino UTOPIA 奇影烏托邦」由米豆藝術空間策展人陳念庭與羅茲攝影節策展人阿默（Franek Ammer）共同策劃，於羅茲YMCA歷史游泳池空間展出姚瑞中、崔廣宇與陳瀅如等3位台灣藝術家的影像作品，並搭配已故電影海報大師陳子福的複製作品，單週就吸引了約2600人次觀看。

本次參展作品以台灣的地緣政治、後殖民經驗與地方發展為切入點，引發中東歐社會對冷戰記憶與政治轉型的共鳴。陳瀅如的「在對錯之外，有一座花園，我會在那與妳相遇」結合宇宙學與神話，思考人類苦難；姚瑞中的「犬儒共和國：1979、1989、2001」則以荒謬且具批判性的身體行動，重新觸動台、美、中關係；崔廣宇的「我從台北來」則以恆春「落山風」為線索，凝視城鄉發展與外來者視角之間的張力。

與之呼應的攝影書展「島嶼複眼：臺灣的多重影像」在比德曼宮（Alfred Biedermann Palace）展出超過50冊的台灣攝影書，從土地觀察、他者視角到新世代回應，呈現台灣影像文化的多層次樣貌。

此外，活動也延伸出藝術家講座、學者林蔚昀座談、羅硯澤工作坊、賴佳良演出，並選映雪克「隱沒帶—我們的組曲」與陳君典「紀念中國城」2部短片，展現創作者如何回應邊界、都市變遷與轉型等共同議題。

駐捷克代表處文化組表示，本次合作是台灣與羅茲攝影節建立關係的重要起點。台灣當代影像成功進入中東歐語境，未來將持續支持台灣藝文機構與歐洲專業平台合作，提升台灣視覺藝術的國際能見度。