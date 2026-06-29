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預防熱浪衝擊 環境部跨部會舉辦高溫兵棋推演

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（左五）擔任指揮官，氣候變遷署署長蔡玲儀（左四）擔任主推官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影
面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（左五）擔任指揮官，氣候變遷署署長蔡玲儀（左四）擔任主推官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影

近期歐洲面臨高溫熱浪衝擊，多個國家創下破攝氏40度高溫紀錄，由於高溫目前尚未納入「災害防救法」的法定天然災害，環境部今天邀請相關部會及各縣市代表啟動全國首場以「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵棋推演，模擬防範台灣尚未經歷、卻可能到來的極端高溫。

今天高溫模擬兵推由環境部次長謝燕儒擔任指揮官，氣候變遷署署長蔡玲儀擔任主推官，模擬連續3天的40度高溫即時適時行動演練，中央與地方共34個單位參演，模擬的主要情境與高溫階段包括：氣象署發布高溫紅燈預警，環境部召集中央與地方高溫調適行動會議，並以變電所事故、區域停電與敏弱族群熱傷害、夜間限電引發停水等連鎖衝擊、軌道因高溫限速及路面軟化等多種狀況演練。

環境部長彭啓明在開場時以錄影方式表示，極端高溫已不是多吹冷氣或放不放假等問題，而是橫跨公衛、醫療、能源、交通、校園、勞工安全與弱勢照顧等跨領域治理課題，並在此次演練中檢視玉鏡是否夠早、資訊是否一致、權責是否清楚、資源調度是否快速、韌性是否夠長，在高溫演練中能把各種問題與狀況凸顯出來。

面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練。記者潘俊宏／攝影
面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練。記者潘俊宏／攝影

面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（右）擔任指揮官，氣候變遷署署長蔡玲儀（左）擔任主推官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影
面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（右）擔任指揮官，氣候變遷署署長蔡玲儀（左）擔任主推官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影

面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（後排中）擔任指揮官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影
面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（後排中）擔任指揮官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影

面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（中）擔任指揮官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影
面對全球快速升溫趨勢，環境部今天邀請各部會及縣市代表舉行「攝氏40度」為基準的跨部會高溫兵推演練，由環境部次長謝燕儒（中）擔任指揮官，模擬高溫環境下的各種突發狀況。記者潘俊宏／攝影

環境部 高溫 熱浪

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