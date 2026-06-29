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旅美長號家蔡懷恩返台演出 聚焦罕見中音長號樂作

中央社／ 台北29日電

相隔7年，旅美長號演奏家蔡懷恩將返台舉行獨奏會，以較少聽見的中音長號（Alto Trombone）為主角，呈現巴洛克至當代跨越三百年的音樂作品。

蔡懷恩告訴中央社記者，對台灣樂迷來說，中音長號出現在交響樂團裡的演奏應該不陌生，包括莫札特「安魂曲」、貝多芬的第5號、第6號與第9號交響曲到舒曼的第3號交響曲都使用到中音長號演奏，但是作為主奏樂器就少有機會聽見，透過這次機會，可以聽見中音長號與一般次中音長號的區別。

蔡懷恩畢業於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院（Peabody Institute），長年活躍於美國華府音樂界，曾任多個樂團長號首席及教職，近年投入歷史長號與中音長號研究，並從事音樂教育與台美文化交流工作。

蔡懷恩表示，中音長號在18世紀德奧地區宮廷與教會音樂中曾扮演重要角色，音色明亮且具歌唱性，但自19世紀起逐漸淡出舞台，相關獨奏作品亦較少被演出。近年雖於歐美古樂界逐漸受到重視，在亞洲仍屬少見。

這場音樂會曲目上半場會從巴洛克宮廷作品出發，以神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫一世（Joseph I）音樂為主題。約瑟夫一世除為哈布斯堡王朝重要君主之外，也熱愛音樂創作，這次將演出「忘恩負義的靈魂」（Alme Ingrate），呈現18世紀宮廷音樂風貌。

下半場則將演出義大利作曲家科拉多．瑪麗亞．莎葛提（Corrado Maria Saglietti）的「中音長號與弦樂四重奏組曲」，透過當代創作重新詮釋這項歷史悠久的樂器，呈現其在現代音樂語境中的可能性。

「約瑟夫一世的巴洛克花園－蔡懷恩與好友音樂會」將於8月1日在衛武營國家藝術文化中心表演廳，8月11日在國家兩廳院演奏廳舉行。共同演出的音樂家包括次女高音范婷玉、小提琴家姚舒婷、花苾茲（台北場）、曾臺衍（高雄場）、中提琴家林筱純、大提琴家林宏霖及管風琴家吳明靜等。

美國 音樂家

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