陳玉秀出席APEC部長會議 分享台灣智慧包容性旅遊
觀光署長陳玉秀代表台灣參加APEC第13屆觀光部長會議，會中陳玉秀向國際介紹目前台灣推動「智慧包容性旅遊」政策，並以自動化邊境管制系統（電子閘門）為例，期待共同加強數位化服務。
2026年亞太經濟合作會議（APEC）年度主題為「打造繁榮共享的亞太社區」（Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together），設定「開放（Openness）、創新（Innovation）、合作（Cooperation）」3大核心優先領域，並藉由全年各項高階會議討論強化產業與供應鏈韌性。
APEC第13屆觀光部長會議27日在澳門登場，是交通部今年第一場APEC部長級會議，21個經濟體皆派代表參加，其中台灣是由觀光署長陳玉秀代表參加。
交通部觀光署今天發布新聞稿表示，這次會議各經濟體部長針對多項觀光核心議題深度探討，包含如何透過數位與智慧科技驅動觀光轉型，進而對亞太區域的經濟與社會進步做出實質貢獻。
陳玉秀則說明，台灣推動「智慧包容性旅遊」政策與APEC「提升亞太經合組織區域旅遊便利化措施成效」倡議高度契合，並以台灣自動化邊境管制系統（電子閘門）、擴大無紙化入境為例，期待所有經濟體都能共同加強推動數位化服務，提升APEC區域內旅客往來旅遊體驗。
陳玉秀在會中分享，運用數位與智慧技術，帶動地區觀光經濟發展的標竿計畫，包含觀光數據綜合管理平台、多國語言即時翻譯、AI客服小幫手、人車流管理系統等近期成果。
陳玉秀並以觀光署協力金融管理部門的跨境電子支付案例，向各經濟體說明台灣與日本、韓國及新加坡等經濟體共同提升跨境旅客支付服務的努力。
觀光署說明，陳玉秀此行在會議場邊進行10場會談，親自向不同經濟體部長級代表介紹台灣自行車、登山等戶外活動，並誠摯歡迎各經濟體代表來台灣參加台灣燈會。
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