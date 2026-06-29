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環境部推40度高溫演練 加強複合型災害情境

中央社／ 台北29日電

環境部今天進行跨部會攝氏40度高溫情境演練，主要包含複合性災害、對弱勢族群的照顧等。氣象署表示，未來將研議針對有機會發布高溫的區域，如鄉鎮區域等發布細胞簡訊。

環境部今天邀集中央及地方政府共34個單位聯合舉辦「115年40度高溫即時調適行動」兵棋推演，演練模擬台北市內湖區、新北市五股區、桃園市蘆竹區連續3日測得40度情境，這也是首次將情境設定為40度高溫造成的複合型衝擊。

環境部說明演練主要情境與階段。「初級衝擊」出現變電所事故、區域停電與敏弱族群熱傷害送醫，夜間限電更引發停水；「連鎖衝擊」階段為軌道因高溫逾60度而限速，戶外工作者與慢性病患熱傷害攀升；「衝擊控制」包含全面應變垃圾悶燒、路面軟化等災情。

環境部次長謝燕儒接受媒體聯訪時解釋複合性衝擊，雖然高溫並非災防法指定的災害類型，但是它其實與災害是一線之間。如天氣熱、冷氣的依賴非常多，如果再加上其他的工業用電的話，就要考慮饋線發生故障，會有停電的衝擊，如果在這區域裡面有弱勢族群的話，那更是要優先去關懷的。

謝燕儒提到，本次是與北北桃合作，中南部會有其他的議題，在這次演練完會有檢討會，未來在其他單位除了今天的議題之外，若有其他特殊需求都會納入。

謝燕儒說，熱的議題藉由準災害的方式來進行演練。後續會將資訊盤點後整理在網站上，提供給民眾在氣象署高溫資訊發布之後，可能衛福部、勞動部有什麼規定；未來不排除運用如LINE等社群媒體推播給民眾參考。

謝燕儒進一步指出，環境部目前已推出涼適地圖（cool map），全台已納入9000多個場所，這些場所會提供冷氣、飲用水還有一些照顧，就會放在網路上。

媒體關心是否會將高溫比照颱風假辦理。謝燕儒解釋，高溫假這是另外一個議題，可能包括教育、勞工等，每一個環境或場所對溫度感受也不一定相同，這部分中央各部會都會去研究跟參考；今天主要是針對40度來進行演練。

在高溫的預警部分，中央氣象署科長林秉煜補充，未來將研議針對有機會發布高溫的區域，如鄉鎮區域等發布災防告警細胞簡訊。

環境部 高溫

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