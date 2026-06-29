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長者應「多吃菜少吃肉」？ 研究顛覆傳統：肉食者更容易活到百歲

聯合新聞網／ 綜合報導
韋恩的食農生活指出，「老了要少吃肉、多吃菜」在台灣長輩的飲食觀念裡幾乎是定論。 示意圖／ingimage
韋恩的食農生活指出，「老了要少吃肉、多吃菜」在台灣長輩的飲食觀念裡幾乎是定論。 示意圖／ingimage

傳統觀念總認為隨著年紀增長，飲食應該要越清淡越好。臉書粉專「韋恩的食農生活」近日發文指出，「老了要少吃肉、多吃菜」這句話在台灣長輩的飲食觀念裡幾乎是定論，但實際上一份研究卻正面挑戰了這個傳統說法。該項研究比對了1,459名百歲人瑞與3,744名對照組的飲食型態，得出驚人結論「肉食者比素食者更容易活到百歲」。

該研究的數據顯示，幾乎不吃肉和魚的素食長者，其活到百歲的機率竟然比有吃肉魚的人低了19%；而更值得注意的是，如果是連蛋和奶都不碰的全素者，這個活到百歲的機率差距更直接拉開到了29%。粉專指出，造成這個現象的問題核心其實並不是什麼玄學，最主要的關鍵在於蛋白質的「吸收效率」。

粉專進一步解釋，高齡者的腸胃消化能力會隨年齡退化，因此當攝取同樣份量的蛋白質時，動物性蛋白質被身體實際利用的比例，遠高於植物性蛋白。臨床上，肌肉流失是高齡者健康惡化最核心的問題，而高齡長者若想要維持住身體的肌肉量，最需要的正是足夠且能真正被身體所吸收的蛋白質。

粉專也引用了日本厚生勞動省的統計，印證了高齡者缺乏肉類攝取的現實。數據顯示，日本人在80歲之後的肉類攝取量，竟然不到青少年時期的一半，而造成這個結果的原因主要有三個：肉咬不動、觀念根深柢固，以及食慾縮小。

對此，日本立川帕克斯診所院長久住英二醫師建議三個具體做法：若咬不動整塊肉就改用絞肉，蛋白質一克不少；早餐最容易漏掉蛋白質，應加一顆蛋或一小份肉；80歲以上的長者應養成「第一口先吃肉」的習慣，確保在食慾最好的當下先把蛋白質送進去。

不過，這項提倡攝取動物性蛋白質的飲食原則並非人人適用。久住英二醫師特別提醒，這項原則唯一的例外是腎臟病患者。因為腎臟病患的蛋白質攝取量需要依照個別的腎功能來進行專業評估，絕對不能直接套用上述的飲食原則。

素食 蛋白質 台灣

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