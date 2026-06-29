台灣高鐵長期信評 惠譽調升至最高等級AAA

台灣高鐵今天表示，惠譽信評日前宣布調升台灣高鐵長期信評等級至最高等級的AAA（twn），展望維持「穩定」，同時確認F1+（twn）的短期評等。

台灣高鐵發布新聞稿指出，獲得國際評等機構肯定，將信用評等由AA+（twn）調升至最高等級AAA（twn），是對公司致力於健全財務體質、提升營運績效及加強風險管理能力的最高肯定。

台灣高鐵表示，未來將更加積極發揮國家交通動脈的角色，期望帶動產業連結、城市發展。

台灣高鐵表示，自營運以來，一直致力於改善財務結構，經由良好的資金管理作為，達到持續優化財務狀況並降低流動性風險的目標，讓高鐵有穩健的財務體質作為穩定營運的堅實基礎。

台灣高鐵新世代列車N700ST，即將於7月從日本出廠，自8月起12組新車將陸續運抵台灣，並自明年開始投入營運，新車到位後，台灣高鐵車隊規模將增加至46組列車，可在尖峰時段有效提升運能達25%。