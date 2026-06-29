快訊

屠穎猝死7個月！家屬怒討公道 控飯店見死不救「第一時間竟是拍照」

7月新政來了！北市托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

HIV感染者U=U傳染機率就是0！疾管署年底擴大補助兩類外籍人士

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
7月2日為台灣U=U Day，台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會今攜手衛福部疾管署與社群，共同舉辦U=U衛教宣導車開跑儀式。疾管署長羅一鈞（中）也公布新制，將針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，預計每年財務支出增加100萬至550萬元，預計今年底公布實施。記者沈能元／攝影
7月2日為台灣U=U Day，台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會今攜手衛福部疾管署與社群，共同舉辦U=U衛教宣導車開跑儀式。疾管署長羅一鈞（中）也公布新制，將針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，預計每年財務支出增加100萬至550萬元，預計今年底公布實施。記者沈能元／攝影

7月2日為台灣「U=U Day」，HIV感染者測不到病毒即不具傳染力，衛福部疾管署羅一鈞今天也公布新制，針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可外籍人士、合法居留未滿18歲外籍人士，預計每年增加2至11名，財務支出每年增加100萬至550萬元，年底公布後實施。

「U=U傳染機率為0，就是傳不出去。」台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會與疾管署，共同舉辦U=U衛教宣導車開跑儀式，為加深民眾理解「U=U（Undetectable = Untransmittable」，測不到病毒量即不具傳染力的科學實證。

羅一鈞指出，過去五年，外籍HIV感染者每年平均新增106人，占全國新增數約一成，依現行「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」第三條規定，政府僅補助合法居留的三類外籍人士，包括外籍配偶、泰緬專案及滯台藏族人士、於我國醫療過程中感染的外籍人士，其餘外籍人士需每月自費1.2至1.8萬元就醫用藥。

為進一步將外籍感染者納入治療和追蹤體系，透過治療達到U=U，降低傳染風險。疾管署於5月28日提報「衛福部愛滋病防治及感染者權益保障會政策組會議」，同意修正「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」將增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可之外籍人士、合法居留之未滿18歲外籍人士。

羅一鈞說，修正條文將在七月提報疾管署法制工作小組確認，預計八月預告60天收集各界意見 ，如順利獲得各界共識，期能於今年底公布實施。疾管署估計，每年約增加2至11名，財務支出增加100萬至550萬元，預算可負擔，且可透過治療達到「U=U」，減少愛滋新增傳染人數。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑說，本次宣導車將巡迴六都，即台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，沿途播放《Team U=U大使宣導影片》，將「U=U」知識帶往更多城市與社區，讓正確認知走出醫療體系與既有同溫層。

影片由「U」默大師沈玉琳、啦啦隊女神林襄及網紅老喬同台競逐，並由羅一鈞擔任評選長，共同喊出「Yes U Can」，號召大眾加入友善「Team U=U」，攜手去除愛滋歧視。

U=U所代表的「測不到病毒量即不具傳染力」，是一項已獲全球醫學界廣泛認可的科學實證。盧柏樑說，過去十餘年間，國際權威醫學期刊的大型臨床研究皆顯示，當感染者穩定接受抗病毒治療並達到病毒量測不到，透過性行為傳播HIV的機率即為0並非「極低」或「幾乎不會」，而是「就是不會發生」。

若以民眾熟悉的機率概念比喻，像是連續擲出六顆骰子皆為6，或在日常通勤中遭遇雷擊，雖然極為罕見，但仍屬「有機會發生」的事件；然而「U=U」所指的傳染風險則不同，其意義並非罕見，而是「機率為0、不會發生」，這也是U=U作為醫學重大突破的關鍵所在。

盧柏樑進一步分享，從臨床經驗觀察，當感染者理解「U=U」的科學證據後，能有效降低對傳染他人的焦慮與自我汙名，對於建立親密關係、規畫未來生活，甚至重拾自信，都帶來顯著正面改變，顯示「U=U」不僅是醫療成果，更是協助感染者重獲生活品質關鍵原因。

盧柏樑指出，達成第一個「95」的關鍵，在於建立一個讓民眾願意篩檢的友善社會環境，而「U=U」正是促進理解與降低污名的重要基礎。因此，推動U=U Day及相關宣導行動，對於提升社會接受度與防治效果具關鍵意義。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，過去幾年透過倡議與衛教推廣，社會對U=U的認識已逐步提升，但多數討論與影響仍集中於台北市。今年特別透過U=U衛教宣導車巡迴六都，希望將「傳染機率就是0」的正確認知帶入更多城市與社區，讓理解不再侷限於少數族群。她強調，當越多民眾擁有正確識能，越有機會終結HIV歧視與污名化，讓感染者能在更友善的社會中安心生活，並像一般人一樣建立關係、追求夢想，甚至結婚生子。

今年U=U Day特別邀請沈玉琳、林襄及網紅老喬，分別代表不同世代及不同觀眾族群角逐U=U衛教大使，透過多元觀點與幽默激辯，擴大社會民眾對U=U的認識。最終三人攜手組成「Team U=U」，共同喊出「Yes U Can」口號，象徵以科學為基礎、跨世代攜手推動去除愛滋歧視的共同目標。

即日起到8月2日，民眾若在路上發現U=U宣導車，可掃描車上QR Code或到Team U=U專屬網頁（https://teamuu.com/），了解相關資訊並參與線上投票，一同加入「Team U=U」行列，讓正確認知持續擴散至更多社區與人群。

衛福部 羅一鈞 疾管署

延伸閱讀

在宅醫療 下半年試辦癌症化療

新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

卓榮泰：多科醫事人員不足 以降低門診量等方式因應

新北續推國中八年級公費HPV疫苗 男女學生皆受惠省1萬4千元

相關新聞

第9號颱風巴威恐生成？不只一個熱帶擾動醞釀中吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3894-2026-06-28-21-00-56）指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

一名女網友近日在Threads發問，自己在全家等待咖啡時，看到一名成年唐氏症患者購買御飯糰與豆漿的早餐組合，使用悠遊愛心卡結帳時卻餘額不足，店員詢問是否要加值，對方拿出錢包後才發現「沒有錢了」...

冷氣會吹到耳聾？醫揭真兇 留意4件事護耳：別一味追求低溫

夏天高溫難耐，不少人一回到室內就立刻把冷氣開到最低，希望快速降溫。不過，網路上也時常流傳「吹冷氣吹到耳聾」的案例，讓不少人擔心冷氣是否會傷害聽力。耳鼻喉科醫師王曜近日在臉書表示，其實冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。他也整理出四項日常保養重點，提醒民眾在享受涼爽的同時，也別忽略耳朵健康。

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！ 由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？ 今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。 研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。 TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研

大雷雨來了 南部3縣市雨轟1小時

中央氣象署下午14時37分針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時37分；有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

U=U傳染機率就是0！疾管署年底將擴大補助兩類外籍HIV感染者

7月2日為台灣「U=U Day」，HIV感染者測不到病毒即不具傳染力，衛福部疾管署長羅一鈞今天也公布新制，針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可外籍人士、合法居留未滿18歲外籍人士，預計每年增加2至11名，財務支出每年增加100萬至550萬元，年底公布後實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。