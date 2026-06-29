HIV感染者U=U傳染機率就是0！疾管署年底擴大補助兩類外籍人士

7月2日為台灣「U=U Day」，HIV感染者測不到病毒即不具傳染力，衛福部疾管署長羅一鈞今天也公布新制，針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可外籍人士、合法居留未滿18歲外籍人士，預計每年增加2至11名，財務支出每年增加100萬至550萬元，年底公布後實施。

「U=U傳染機率為0，就是傳不出去。」台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會與疾管署，共同舉辦U=U衛教宣導車開跑儀式，為加深民眾理解「U=U（Undetectable = Untransmittable」，測不到病毒量即不具傳染力的科學實證。

羅一鈞指出，過去五年，外籍HIV感染者每年平均新增106人，占全國新增數約一成，依現行「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」第三條規定，政府僅補助合法居留的三類外籍人士，包括外籍配偶、泰緬專案及滯台藏族人士、於我國醫療過程中感染的外籍人士，其餘外籍人士需每月自費1.2至1.8萬元就醫用藥。

為進一步將外籍感染者納入治療和追蹤體系，透過治療達到U=U，降低傳染風險。疾管署於5月28日提報「衛福部愛滋病防治及感染者權益保障會政策組會議」，同意修正「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」將增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可之外籍人士、合法居留之未滿18歲外籍人士。

羅一鈞說，修正條文將在七月提報疾管署法制工作小組確認，預計八月預告60天收集各界意見 ，如順利獲得各界共識，期能於今年底公布實施。疾管署估計，每年約增加2至11名，財務支出增加100萬至550萬元，預算可負擔，且可透過治療達到「U=U」，減少愛滋新增傳染人數。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑說，本次宣導車將巡迴六都，即台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，沿途播放《Team U=U大使宣導影片》，將「U=U」知識帶往更多城市與社區，讓正確認知走出醫療體系與既有同溫層。

影片由「U」默大師沈玉琳、啦啦隊女神林襄及網紅老喬同台競逐，並由羅一鈞擔任評選長，共同喊出「Yes U Can」，號召大眾加入友善「Team U=U」，攜手去除愛滋歧視。

U=U所代表的「測不到病毒量即不具傳染力」，是一項已獲全球醫學界廣泛認可的科學實證。盧柏樑說，過去十餘年間，國際權威醫學期刊的大型臨床研究皆顯示，當感染者穩定接受抗病毒治療並達到病毒量測不到，透過性行為傳播HIV的機率即為0並非「極低」或「幾乎不會」，而是「就是不會發生」。

若以民眾熟悉的機率概念比喻，像是連續擲出六顆骰子皆為6，或在日常通勤中遭遇雷擊，雖然極為罕見，但仍屬「有機會發生」的事件；然而「U=U」所指的傳染風險則不同，其意義並非罕見，而是「機率為0、不會發生」，這也是U=U作為醫學重大突破的關鍵所在。

盧柏樑進一步分享，從臨床經驗觀察，當感染者理解「U=U」的科學證據後，能有效降低對傳染他人的焦慮與自我汙名，對於建立親密關係、規畫未來生活，甚至重拾自信，都帶來顯著正面改變，顯示「U=U」不僅是醫療成果，更是協助感染者重獲生活品質關鍵原因。

盧柏樑指出，達成第一個「95」的關鍵，在於建立一個讓民眾願意篩檢的友善社會環境，而「U=U」正是促進理解與降低污名的重要基礎。因此，推動U=U Day及相關宣導行動，對於提升社會接受度與防治效果具關鍵意義。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，過去幾年透過倡議與衛教推廣，社會對U=U的認識已逐步提升，但多數討論與影響仍集中於台北市。今年特別透過U=U衛教宣導車巡迴六都，希望將「傳染機率就是0」的正確認知帶入更多城市與社區，讓理解不再侷限於少數族群。她強調，當越多民眾擁有正確識能，越有機會終結HIV歧視與污名化，讓感染者能在更友善的社會中安心生活，並像一般人一樣建立關係、追求夢想，甚至結婚生子。

今年U=U Day特別邀請沈玉琳、林襄及網紅老喬，分別代表不同世代及不同觀眾族群角逐U=U衛教大使，透過多元觀點與幽默激辯，擴大社會民眾對U=U的認識。最終三人攜手組成「Team U=U」，共同喊出「Yes U Can」口號，象徵以科學為基礎、跨世代攜手推動去除愛滋歧視的共同目標。

即日起到8月2日，民眾若在路上發現U=U宣導車，可掃描車上QR Code或到Team U=U專屬網頁（https://teamuu.com/），了解相關資訊並參與線上投票，一同加入「Team U=U」行列，讓正確認知持續擴散至更多社區與人群。