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太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了
近日有網友於社群平台爆料，指出有一名民眾在迴轉壽司餐廳自拍惡搞影片，不僅吃掉迴轉台上的壽司配料，還出現亂拿起透明保鮮蓋、把剩飯放回去等不當行為。對此，爭鮮表示經查證後確認，該事件為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為，將依法追究法律責任，以維護品牌商譽及消費者權益
在社群平台曝光的自拍影片中，可見該名民眾隨意拿取迴轉台上的壽司，或是將覆蓋在盤上的透明保鮮蓋拿走，甚至拿起整盤壽司，只咬掉頂層配料之後，再將剩餘醋飯放回迴轉台。誇張的行為曝光之後，也讓網友紛紛留言，表示「底層總是喜歡把犯罪證據貼上網」、「他年紀還小，請社會不要放過他」隨著事情越演越烈，網友也開始肉搜該名當事人。而自拍民眾雖緊急發文致歉，但仍難以平息眾怒。
對此事件，爭鮮也發表聲明，指出本公司經查證後確認，該事件為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。該行為已嚴重違反公司管理規範及食品安全要求，造成社會大眾對食品安全的疑慮與不良觀感，本公司深感歉意，後續將依公司相關規定處置；此外，也將依法追究法律責任，以維護品牌商譽及消費者權益。
【爭鮮聲明全文】
針對網路流傳之影片，本公司經查證後確認，該事件為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。
該行為已嚴重違反公司管理規範及食品安全要求，造成社會大眾對食品安全的疑慮與不良觀感，本公司深感歉意，後續將依公司相關規定處置；此外，也將依法追究法律責任，以維護品牌商譽及消費者權益。
爭鮮一向重視食品安全與門市管理，後續將全面加強員工食品安全觀念與相關教育訓練，並持續強化門市管理，避免類似事件再次發生。
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