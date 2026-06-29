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通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建環評初審 環委籲補充修正後再審

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，開發單位中油公司代表仔細聆聽環團代表意見。記者潘俊宏／攝影
環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，開發單位中油公司代表仔細聆聽環團代表意見。記者潘俊宏／攝影

環境部今早召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，多個環保團體代表出席會議質疑開發單位中油公司評估程序合法性與科學數據真實性，會議歷時近3小時，環評委員最後協商討論，提出10項建議後決議本案補充修正後再審。

台灣蠻野心足生態協會、監督施政聯盟、看守台灣協會、苗栗縣環保協會及台灣健康空氣行動聯盟等環團在環評會議前就抗議質疑評估程序合法性與科學數據真實性，揭露本案鯨豚生態調查公然違反「相鄰兩季應間隔45天」的法定規範，以及原本不可行的計畫卻成為具有必要性，呼籲本案應駁回或進入較嚴格的第二階段環境影響評估。

開發單位台灣中油公司與目的事業主管機關經濟部雖在會中說明事前調查與準備工作，希望透過海、陸管串連各接收站互為備援，穩定天然氣的供應，強化供應系統韌性。環評委員傾聽各界意見後，最後提供多項建議，包含應補充海洋生態、白海豚相關調查，強化說明本案的必要性及天然氣的供應調度及支援機制等，環評委員建議本案補充修正後再審。

環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，開發單位中油公司代表仔細聆聽環團代表意見。記者潘俊宏／攝影
環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，開發單位中油公司代表仔細聆聽環團代表意見。記者潘俊宏／攝影

環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環團代表台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯質疑評估程序合法性與科學數據真實性。記者潘俊宏／攝影
環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環團代表台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯質疑評估程序合法性與科學數據真實性。記者潘俊宏／攝影

環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環評委員簡連貴（左）擔任主席傾聽各界意見。記者潘俊宏／攝影
環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環評委員簡連貴（左）擔任主席傾聽各界意見。記者潘俊宏／攝影

環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環評委員傾聽各界意見並發表看法。記者潘俊宏／攝影
環境部今天召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」初審會議，環評委員傾聽各界意見並發表看法。記者潘俊宏／攝影

環評 通霄 環境部

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