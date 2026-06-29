「白海豚調查不足」中油通霄大潭海底輸氣管線計畫 討論3小時決議補正再審

環境部今召開「通霄至大潭第二條海底輸氣管線興建計畫」專案小組初審會議。本案經環評委員認為，開發單位應重新評估施工期間海域工程對鯨豚的累積影響，以及補充天然氣供應調度支援機制、極端海象、氣候變遷等風險情境，在歷經3個多小時討論後，決議本案補正再審。

開發單位為台灣中油股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，規畫沿通霄至大潭既有輸氣管東側平行範圍內興建備援管線（海陸管段），管線南起苗栗縣通霄鎮通霄傳輸中心，經苗栗縣、新竹市、新竹縣、桃園市所轄海域，由桃園市新屋區上岸連接自設新屋開關配氣站，沿桃園市既有道路併入大潭配氣站，路管段長度約7.8公里，海管段長度約78公里，總計長度約85.5公里。

開發單位表示，為建置穩定的輸氣網路，透過海、陸管串連各接收站，完善相互備援功能，進而達成穩定供應天然氣的目標，藉由管線興建，可降低既有管線操作負荷，並利於必要檢測維修外，也能因應北部新增汽電共生用戶的需求，進而強化整體天然氣供應系統之韌性。本案計畫期程約5年，預估目標營運年為2032年。

針對外界關注本案開發位於瀕危中華白海豚的棲息地，開發單位表示，海域及潮間帶生態調查部分，調查範圍內皆未發現台灣地區公告的保育類物種，記錄物種皆為一般常見物種；調查範圍內於新屋上岸端衝擊區及對照區內也均未發現藻礁分布。

海洋保育署表示，因為本案涉及中華白海豚重要棲息地的開發利用，建議應依法迴避為優先，而本案所引用的生態調查資料都是2023年間完成的，但是近年西部海域有許多開發在進行，應有最近的資料作為環評審查的評估。

海保署特別指出，開發單位調查報告說沒目擊到白海豚，但這和海保署長期的觀察統計有差，本案引用的鯨豚擱淺資料也和海保署的公開資料也有差異，鯨豚目擊監測應該是整年度都要進行，海域生態調查應該要重做。

中壢區漁會常務監事朱逸銘會中發言建議，本案應考慮沿著第1條管線開發較好，這樣對漁民的影響才不至於那麼大。而討海人之前就有看到好幾次次鯨豚。

會議最後，環評委員也建議開發單位應重新檢核海域生態調查資料的代表性與正確性，應就開發範圍涉及中華白海豚重要棲息環境，並蒐集近年鄰近開發案的資料，重新評估施工期間海域工程對鯨豚的累積影響，以及補充天然氣供應調度支援機制、極端海象、氣候變遷等風險情境，本案經決議補正再審。