遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

在便利商店遇見需要幫助的人，多數人第一時間都會想伸出援手。一名女網友近日在Threads發問，自己在全家等待咖啡時，看到一名成年唐氏症患者購買御飯糰與豆漿的早餐組合，使用悠遊愛心卡結帳時卻餘額不足，店員詢問是否要加值，對方拿出錢包後才發現「沒有錢了」，最後店員詢問是否只保留豆漿、將御飯糰放回架上。原PO站在一旁觀看時內心十分掙扎，不斷思考是否該替對方付這頓早餐。

貼文曝光後，不少網友認為，看似殘忍的做法，其實才是真正的幫助，「生活中的每個事件都是學習，不幫，讓他知道錢不夠就不能買」、「不要直接請客或付錢儲值喔！心智障礙者要學會在社區中如何跟一般人一樣地生活」、「不幫忙看起來很殘忍，但真的為他好就是不要伸出援手幫忙」、「支持應該是讓他更有能力做決定，而不是取代他的決定」，認為支持對方不代表要幫忙解決所有問題，而是協助建立正確的生活能力。

還有不少人分享實際經驗，提醒若直接代付，反而可能造成反效果，「幫過幾次唐寶就以為買東西不用付錢，用電話聯絡家人解決比較適當」。不少原本打算幫忙的網友看完留言後，也紛紛改變想法，直呼「好險有看留言」、「不看留言，我會考慮幫忙，看完留言，我不會幫忙」、「原來不只唐寶寶要學習，我們也要學習如何幫助，以及適當幫助」。

另外，也有身障領域的工作人員分享自身看法，說自己通常不會直接替對方付錢，原因是擔心建立錯誤的價值觀，讓對方誤以為「反正會有人幫我付錢」，未來甚至可能演變成拿了商品就離開，讓長期建立的生活教育成果付諸流水。他認為，真正重要的是協助心智障礙者學習在社區中獨立生活，而不是每次遇到困難都由旁人代為處理。

不過，也有少數網友認為，若只是偶發狀況，仍願意適度伸出援手，「我會幫他付掉飯糰然後儲值100，不給多，但買到自己幫助到人的好心情」。

「唐寶寶」指的是唐氏症患者，是因第21號染色體多出一條而引起的先天性疾病，患者在外觀上常有臉部扁平、兩眼間距較寬、眼睛微向上翹及肌肉張力較低等特徵，且健康上較容易合併先天性心臟病、視力或聽力缺陷。在發展方面，他們通常伴隨輕度至中度的智能障礙，導致語言與學習速度較為遲緩，但透過適當的教育與訓練，能具備良好的生活自理能力。