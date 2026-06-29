民團盼速過總預算案 支持勞動部推職場霸凌防治專章

職業安全衛生法增訂職場霸凌防治專章，將於7月上路，引發討論。台灣永社、台灣人權促進會等民間團體今天表示全力支持，也呼籲立法院儘快通過115年度中央政府總預算案，支持勞動部推動此專章。

台灣永社、台灣人權促進會、台灣跨國企業監察（TTNC Watch）、公民監督國會聯盟今天在立法院召開記者會，提出上述主張。

台灣永社副秘書長黃慧瑜指出，立法並不能解決職場霸凌問題，霸凌防治專章能否真正發揮效能，在於政府有沒有決心落實政策，也就是說企業是否能進行足夠的教育訓練，以及政府的外部監督機制是否能有足夠能量。

黃慧瑜表示，政府應重視霸凌防治的落實難度，應在新法上路階段就加大宣傳力度、積極推動職場教育訓練，並強化勞檢資源，以顯示政府推動職場霸凌防治的決心。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，台灣經濟能有今日榮景，廣大勞工是最堅持的後盾，呼籲勞動部在職安法霸凌專章上路後，應投注資源讓制度運作順暢，積極捍衛正當勞動權益。