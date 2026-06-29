淋雨不是擦乾就好！醫曝重要5步驟：做錯恐增失溫風險

遇到大雨時，有時即使撐傘、穿雨衣仍難免濕透。回家後除了擦乾身體，其實還有幾件事要注意。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，淋成落湯雞後，真正重要的不只是把身體擦乾，而是避免失溫、感染及意外受傷。他整理出五個建議步驟，以及幾種需要提高警覺的狀況，提醒民眾若處理得當，就能降低身體不適的風險。

第一步、立刻換掉濕衣服

他指出，濕衣物會快速帶走身體熱量，即使是夏天，也可能造成體溫下降，尤其老人、小孩及慢性病患者更容易受到影響，因此回到室內後，應盡快將濕衣服更換成乾爽衣物。

第二步、擦乾身體並適當保暖

可使用乾毛巾將身體擦乾，若感到發冷，也可喝一杯溫熱飲品幫助身體回暖，但提醒不要以酒精取暖。

第三步、洗個溫水澡

黃軒建議，水溫約維持在37至40度即可，不僅能沖掉雨水中的灰塵、污染物及微生物，也能讓身體恢復舒適。不過水溫不宜過高，以免造成皮膚乾燥或血壓波動。

第四步、把頭髮吹乾

因為頭髮若長時間保持潮濕，容易讓身體持續散熱，也可能增加頭皮不適的情況。

第五步、檢查雙腳

若鞋襪已經濕透，應盡快換上乾襪，保持足部乾燥，有助降低香港腳、細菌感染及水泡等問題發生的風險。他表示，許多人最容易忽略的就是鞋襪，即使衣服換乾了，雙腳若仍長時間泡在濕襪裡，同樣可能增加皮膚不適。

至於身體出現哪些情況需要提高警覺？黃軒指出以下4點：

1.持續發抖、嘴唇發紫或精神不佳：可能是失溫警訊

2.出現發燒、咳嗽、呼吸困難：不代表感冒是雨水造成，而可能是原本已感染病毒，淋雨及受寒使症狀更容易出現

3.傷口泡過髒水後紅腫、流膿、疼痛加劇

4.接觸淹水污水後出現發燒、肌肉痠痛、黃疸等症狀：應警覺感染鉤端螺旋體病等疾病，盡快就醫

最後，黃軒也破解不少人的迷思。他表示，感冒是由病毒感染造成，並不是雨水本身直接導致。不過，淋雨、受寒及疲勞確實可能讓身體防禦能力暫時下降，使原本接觸到的病毒更容易引發症狀。因此，淋雨後除了盡快做好保暖與清潔，也要留意身體變化，若出現異常症狀，應及早就醫。