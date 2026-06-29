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增輪休、降工時、補人力 消防員權促會邀縣市首長候選人承諾消防改革

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
消防員工作權益促進會今天在立法院舉行15縣市要求共同補償加班費記者會。記者邱德祥／攝影
消防員工作權益促進會今天在立法院舉行15縣市要求共同補償加班費記者會。記者邱德祥／攝影

消防人員的勞動環境與工作條件攸關人民生命財產安全，消防改革刻不容緩。今年底適逢地方選舉，消防員工作權益促進會今召開記者會，提出全國共同訴求及各地方消防改革訴求，並公開邀請各縣市首長、議員候選人簽署「消防改革承諾書」，以具體回應消防基層增輪休、降工時、補人力等需求。

消防員工作權益促進會監事林進添說，依據「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」，自2023年至2031年，各級消防機關應每兩年增給服勤人員每月24小時以上的輪休時數。因此，自2027年起，每個月應已增加2日輪休，最終目標是在2031年達到「勤一休二」，即服勤24小時、輪休48小時的健全體制。

林進添指出，然而現況卻極度不均，目前僅嘉義市、台南市每月輪休多3天，桃園市、新竹市多2天，其餘多數縣市僅多1天；甚至彰化縣、南投縣、花蓮縣等部分縣市，連1天增休都沒有，即將要2027年了，但是人力問題尚未解決，除了增加隊員的壓力外，更削弱了整體的救災救護量能 ，當有重大災害時，人力不足將直接導致救災風險劇增，這不僅衝擊消防員的職業安全，更攸關廣大民眾的生命財產。

林進添表示，根據消防署截至今年4月底統計，全國消防機關編制員額為2萬3716人、預算員額2萬210人，但實際員額僅1萬8249人，消防人口服務比高達1：1275。即便消防署曾高喊2023年達到1：1300、2027年達到1：1100的目標，但至今已臨近2027年，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市、新竹縣、彰化縣、雲林縣等10個縣市的服務比仍跨不過1：1300的門檻。

消防員工作權益促進會秘書長林昶志指出，南投縣政府幾乎可以說是消防改革最後一名，南投縣政府現在最應該要做的就是將捉蛇、動物救援等非本職業務回歸農業處，2017年開始全島都逐步將業務回歸，現行只剩下南投縣消防隊員還要全權負責捉蛇業務。更扯的是，近期南投縣消防分隊去支援南投巧克力咖啡節的煙火勤務時，因人力不足，因此直接要求把救護車勤務停掉去捉蛇，連動物救援也是派消防隊員去送梯子。

林昶志表示，這完全就是濫用救災救護人力，把民眾生命財產安全拋諸腦後，因此捉蛇、動物救援等非本職業務，最遲於2027年1月全數回歸農業處。

消防員

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