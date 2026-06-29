臉書回顧挖出10年前鐵道奇景「魔法月台開啟」 南北自強號同步進站引熱議

一張10年前的台鐵月台照片，近日因臉書「動態回顧」功能重新浮出檯面。嘉義律師蘇慶良分享，當年在彰化員林站等車時，竟巧遇南下、北上兩列自強號同樣顯示16時42分到站，連月台中央時鐘也正好停在16時42分，宛如電影場景，引發網友熱烈討論，笑稱是「魔法月台開啟」。

臉書「動態回顧」功能近日再度掀起話題，一張10年前拍攝於台鐵員林站的照片意外爆紅。律師蘇慶良分享，當年準備搭車返回嘉義時，發現南下、北上兩列自強號竟同時顯示16時42分抵達，月台中央電子時鐘也正好顯示16時42分，三個「16：42」同框，讓他當場拍下這個罕見畫面。

蘇慶良在臉書發文笑說：「太特別了，等火車居然遇到南下、北上兩列自強號都是16:42分到，且時鐘剛好16:42，我是歷史的另一個平行宇宙，還是坐錯到英國哈利波特3/4魔法月台嗎？」幽默發文也吸引不少網友朝聖。

蘇慶良表示，這其實是10年前拍攝的照片，不是最近發生，只是近日剛好被臉書「動態回顧」功能重新跳出，覺得畫面相當難得，因此重新分享。他說，自己本身就是鐵道迷，平時經常搭火車，也喜歡拍攝鐵道景象，當時看到兩班同型自強號、相同塗裝，又在同一時間抵達不同方向月台，加上時鐘時間完全吻合，直覺這畫面很少見，便立即按下快門。

他事後回想，如果旅客一時沒注意月台方向，真的有可能搭錯車，因此也覺得這樣的班次安排相當有趣。

不少網友看了照片也笑翻，留言表示「密碼正確，魔法月台即將開啟」、「太巧合了啦，中樂透機率」、「這畫面真的很像穿越」。還有網友分享自身經驗，表示10年前也曾遇過南北列車同時到站，因趕車沒仔細確認方向，原本要從斗六回嘉義，卻直接搭到台中，最後因深夜沒有班車，只好請父親開車北上接人，成了一段難忘的糗事。

雖然這張照片只是臉書回顧帶來的舊回憶，卻因三個16時42分同框，加上兩列自強號同時進站的巧合，再度引發網友熱議，也提醒旅客，即使列車到站時間完全相同，搭車前仍應仔細確認列車行駛方向與月台資訊，以免一時大意搭錯車。