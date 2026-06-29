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冷氣會吹到耳聾？醫揭真兇 留意4件事護聽力：別一味追求低溫

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師王曜表示，冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。 示意圖／ingimage
耳鼻喉科醫師王曜表示，冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。 示意圖／ingimage

夏天高溫難耐，不少人一回到室內就立刻把冷氣開到最低，希望快速降溫。不過，網路上也時常流傳「吹冷氣吹到耳聾」的案例，讓不少人擔心冷氣是否會傷害聽力。耳鼻喉科醫師王曜近日在臉書表示，其實冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。他也整理出四項日常保養重點，提醒民眾在享受涼爽的同時，也別忽略耳朵健康。

一、溫度設定要適中

王曜指出夏天天氣炎熱，許多人習慣將冷氣調到很低的溫度，但長時間待在過冷環境，或持續受到冷風影響，可能讓耳朵感到冰冷、出現耳鳴等不適。由於低溫容易使血管收縮，雖然冷氣不會直接導致耳聾，但確實可能影響耳部循環，因此建議不要一味追求低溫，才能兼顧舒適與健康。

二、溫差過大是大忌

王曜表示，若室外溫度高達30多度，一進室內便立刻吹20度左右的冷氣，劇烈的溫差容易影響自律神經。他建議，冷氣溫度可設定在約27度左右，不必刻意調得太低；此外，從戶外回到室內前，也可先在沒有冷氣的空間稍作停留幾分鐘，讓身體與耳朵逐漸適應環境變化，減少因溫差帶來的不適。

三、避免長時間受冷風直吹

王曜提醒，冷氣出風口不要直接對著頭部或耳朵吹送，因為強烈冷風可能刺激局部血管，引發血管痙攣，增加內耳受損風險。他建議，長時間待在冷氣房時，不妨適時起身活動，短暫離開冷氣環境，讓耳朵獲得休息，也有助於維持身體循環。

四、警覺感冒與循環問題

王曜提醒民眾日常也應警覺，因突發性耳聾常與病毒感染或耳部循環受阻有關，若長時間待在密閉冷氣房，抵抗力下降，病毒便有機會侵襲內耳。若突然發現聽聲音像隔著一層水，或持續出現耳鳴等症狀，都可能是警訊，不應輕忽。

王曜強調，民眾不需要因為擔心耳聾就不敢吹冷氣，真正需要留意的是避免過大的溫差及長時間讓耳朵受到冷風刺激。他也提醒，一旦突然出現聽力明顯下降、聽不清楚等情況，應盡快就醫檢查，因為突發性耳聾具有黃金治療期，越早接受治療，聽力恢復的機會也越高。

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