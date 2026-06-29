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7月開徵「公路使用養護安全管理費」 豐原監理站提醒按時繳納
豐原監理站今天提醒，115年自用車公路使用養護安全管理費，即原來的汽燃費將於7月開徵，繳納截止日至今年7月31日止，請車主們記得按時繳納。
豐原監理站站長朱豐誠表示，為提供車主更便利的繳費選擇，監理機關推動多元繳費管道。民眾可利用監理服務網線上查詢及繳費，也可使用手機下載監理服務網APP、全支付、街口支付、悠遊付等辦理線上繳納；可持繳納通知書至金融機構、郵局、四大超商或各區監理所、站繳費。
豐原監理站表示，繳費通知方式包括紙本繳款單、電子繳款單及手機簡訊通知，如未收到通知書者，可透過監理服務網「https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-fee/fee/fuelFee#gsc.tab=0」或洽詢監理機關查詢應繳金額。請民眾收到通知後，務必於限繳日前完成繳費，以免受罰。
豐原監理站提醒，公路監理機關發送之公路使用養護安全管理費繳納通知簡訊，均以政府機關專用的「111」號碼發送。若接獲非由「111」號碼發送之公路使用養護安全管理費通知簡訊，均屬詐騙訊息，避免上當受騙。
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