影／以為只是變胖！女大生腹藏30公分巨大腫瘤 醫：全台首例

中部20歲王姓女大生因經期不順求醫，照超音波發現卵巢有一顆17公分腫瘤，沒想到電腦斷層掃描甚至逼近25公分，不排除惡性腫瘤，上個月她接受達文西手術，一開刀，實際量測腫瘤大小，整整有30公分大，重達5公斤，醫學上屬於罕見病例，也是全台首例。

收治女大生的高雄市立大同醫院婦產部主任黃宣為表示，王女月經異常、經血排不乾淨，先到診所就醫，照超音波發現腹中有一顆巨大腫瘤，電腦斷層照出腫瘤至少25公分，幾乎占滿整個腹腔，由於無法完全排除惡性腫瘤，當時醫師建議採傳統開腹手術，以確保完整切除。

家人考量女大生年僅20歲，也擔心開腹影響生育能力、留下長疤，決定南下求診，他立即召集婦產部主治醫師張介禹、高雄長庚婦產部主治醫師陳盈儀組成達文西手術團隊。

歷時3個多小時手術，術中發現腫瘤大小已接近30公分，幾乎塞滿整個腹腔，為避免腫瘤破裂造成腹腔汙染，先建立保護空間，小心抽出4000毫升腫瘤液體，讓腫瘤縮小，再利用達文西機械手臂精細操作，完整取出腫瘤，全程未滲漏腹腔，也保留患者卵巢功能，術後恢復良好，住院2天即已出院。

王姓女大生說，今年初發現自己腹部變大，褲子穿到最大XL號，但因為完全沒有痛感，以為只是變胖了，沒想過會是腹部腫瘤，當下得知時只有害怕，接受手術後，肚子一下消風，她也穿回原來尺寸。

黃宣為解釋，醫學上只要超過15公分的卵巢腫瘤，就可稱為「巨大腫瘤（giant tumor）」國內過去有紀錄的案例大多約20至25公分，30公分案例極為少見，經查閱文獻，應是全台首例以達文西手術成功切除30公分巨大卵巢腫瘤。

黃宣為指出，這類巨大卵巢腫瘤無法像一般腫瘤先做切片，因為若切開後證實為惡性，恐造成癌細胞外漏、增加腹腔擴散風險，術前須透過超音波、電腦斷層及腫瘤指數等多項檢查綜合判斷，雖然術前各項檢查都偏向良性，進了手術室後，仍做最壞打算，同步準備了若為惡性腫瘤的切除安排。

主治醫師陳盈儀說，卵巢腫瘤的手術原則與其他器官不同，若腫瘤完整，一般不會先切片，以免破裂外漏，這次手術最大的挑戰，就是在完全不汙染腹腔狀況下，將如此巨大的腫瘤安全縮小後，術中採取層層防護措施，先抽取腫瘤液體，再完整摘除。

她說，女性若出現月經異常、腹部持續隆起、容易腹脹、頻尿或摸到腹部腫塊等症狀，即使沒有明顯疼痛，也應及早就醫檢查，不少卵巢腫瘤在早期幾乎沒有症狀，等到腹圍明顯增加時，腫瘤已相當巨大，增加治療難度，及早發現、及早治療，才能提高保留生育能力及微創手術機會。

記者郭韋綺／攝影

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