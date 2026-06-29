駕艙機車明開放上路！不用兩段式左轉 但禁行淡江大橋、機車專用道

交通部日前修法，開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），6月30日正式上路，盡管屬於機車，但行駛條件比照汽車，但禁行高快速道路，也不能行駛機車專用道，也就是說，駕艙機車無法行駛上淡江大橋，至於快速道路則視地方政府而定。

交通部日前公布「道路交通安全規則」修正規定，開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車）從6月30日開放上路，但開放後，業者仍須依車輛型式安全審驗管理辦法，申請檢測審驗合格，取得合格證明後，才能申請領牌上路，預計還要3至6個月。

公共運輸及監理司長胡迪琦今說明，我國依照聯合國規定視駕艙機車為機車，但因有方向盤及油門，因此規定駕駛者需持有小客車駕照。

行駛路權部分，胡迪琦指出，駕艙機車比照小客車，不用兩段式左轉、不能走機車專用道；由於駕艙機車屬普通重型機車，時速最高80公里，因此不能上高、快速公路，就連淡江大橋因為銜接台61線的延伸路段，也不能上橋。

至於快速道路如建國高架、市民高架、水源快速道路、信義快速道路、新北環快、環東大道等，主管機關為地方政府，由其規範是否能行駛。

停車部分，根據「道路交通安全規則」規範需停放在汽車格中，但胡迪琦說，如何停放由地方政府決定，可自行決定車格停放車輛數或劃設專用車格。

罰則部分，胡迪琦指出，駕艙機車駕駛若吸食毒品後駕駛，將依機車毒駕規定，直接吊銷駕照並禁止考照3年。首次毒駕將依法定最高金額開罰，騎乘機車者需繳納9萬元，若再次違規將按次追加9萬元，累計無上限；而其他道路違規如闖紅燈等也都比照機車懲處。

至於違規上路罰則，胡迪琦表示，若駕駛人持機車駕照駕駛駕艙機車，可罰6000元至1萬2000元罰鍰；若無照駕駛，則可處1萬8000元至3萬6000元罰鍰。

胡迪琦也說，駕艙機車檢驗比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗（含黏貼隔熱紙），駕駛時也要比照小型車要繫安全帶。