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電動機車爆「隱形陷阱」消基會籲政府訂定型契約救「電池人質」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會舉行「電動機車變『電池人質』」記者會，指出電動機車的電池具有高度依賴性，消費者一旦選擇特定電池平台，即需長期依賴該平台提供服務，實際上並無轉換選擇權，電池等同「人質」，呼籲政府盡速訂定電池服務契約規範。圖／消基會提供
消基會舉行「電動機車變『電池人質』」記者會，指出電動機車的電池具有高度依賴性，消費者一旦選擇特定電池平台，即需長期依賴該平台提供服務，實際上並無轉換選擇權，電池等同「人質」，呼籲政府盡速訂定電池服務契約規範。圖／消基會提供

機車大廠光陽公司近日通知旗下電動機車 Ionex 車主，將調整電池交換服務資費方案，並要求車主重新簽訂契約，新契約的資費幾乎達到舊制的兩倍。消基會今舉行「電動機車變『電池人質』」記者會，指出電動機車的電池具有高度依賴性，消費者一旦選擇特定電池平台，即需長期依賴該平台提供服務，實際上並無轉換選擇權，電池等同「人質」，呼籲政府盡速訂定電池服務契約規範。

消基會指出，電動機車的交易結構與一般訂閱服務有本質差異，應受消費者保護法及公平交易法的高度檢視。呼籲光捷股份有限公司應主動與消費者協商，重新檢討續約資費制度，保留合理之低使用量方案，避免造成輕度使用者負擔過重。此外，消保處應會同交通部及經濟部，儘速研議訂定「電動機車電池交換服務定型化契約應記載及不得記載事項」。

消基會董事長鄧惟中指出，消基會近期陸續接獲多起針對光捷股份有限公司（Ionex車能網）之申訴案件。申訴人指出，原本簽訂之換電資費方案於契約期滿後，業者不再提供原有低資費方案，並大幅提高續約門檻，導致消費者必須支付幾乎達到兩倍的月租費或電池使用費，否則將無法繼續正常使用其所購買之電動機車。申訴消費者普遍反映：原購車時之低月租方案遭取消；原有續約選項消失；月租費及電池使用成本大幅增加；換電站數量縮減影響便利性；無法轉換其他品牌能源系統。

消基會名譽董事長游開雄指出，電動機車市場與傳統燃油機車市場有本質上的差異，消費者無法隨意跨品牌使用。一般燃油機車消費者可自由選擇加油站，也可依市場競爭狀況決定使用不同品牌燃料。但採用換電系統之電動機車，其核心能源來源來自特定品牌之電池交換網路。換言之，消費者雖然擁有車輛所有權，但車輛運作所需之電池卻屬於租賃關係，並完全掌握在業者建置之能源網路中。

游開雄表示，當消費者已支付數萬元至十餘萬元購買車輛後，若要改換其他品牌電池系統，幾乎不可能，等同於需要重新購車。消費者很難透過市場競爭機制對抗資費調整。消費者一旦選擇特定電池平台，即需長期依賴該平台提供服務，消費者實際上並無轉換選擇權。此種交易結構與一般訂閱服務有本質差異，更應受到消費者保護法及公平交易法之高度檢視。

游開雄指出，由於電池交換系統具有高度封閉性與品牌專屬性，消費者在購車後幾乎無法改用其他業者系統。若業者利用此種高度依賴關係，先於廣告中大肆宣傳「終身免基本費」或「超低資費」，藉以招徠消費者購車簽署相關車能網契約後，再伺機於原租期屆滿續約時，片面恣意變更續約條款，大幅提高續約成本或限制消費者選擇權，恐已涉及公平交易法第21條所定於廣告上為引人錯誤之表示或表徵等不公平競爭或第25條：濫用市場優勢地位的規範之行為，公平交易委員會應進一步調查。

游開雄表示，近年來政府積極推動淨零轉型及綠色運輸政策，透過購車補助、租稅優惠及充換電基礎設施建置等措施，鼓勵民眾選擇電動機車作為日常交通工具。若任由業者片面變更交易條件，恐將削弱民眾對電動運具及相關政策的信賴，與政府推動綠色運輸及永續發展的政策目標背道而馳。

電動機車 消基會

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